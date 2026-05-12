Vernieuwde Audi Q4 e-tron: standaard nog completer, nu te bestellen vanaf € 45.990

Vertrouwde uitvoeringen, nu nog rijker uitgerust

Keuze uit 3 vermogensvarianten, 2 accupakketten en achter- of vierwielaandrijving

Voortaan tot maximaal 592 km** (WLTP) range, vergroot trekgewicht tot 1.800 kg

Per vandaag te bestellen, vanaf deze zomer te rijden

Met ingang van vandaag is de vernieuwde Audi Q4 e-tron te configureren op Audi.nl en te bestellen bij de Nederlandse Audi dealers. Zowel uiterlijk als van binnen is de Q4 e-tron op tal van punten verder verbeterd, en is hij hoogwaardiger dan ooit. Naast een grotere actieradius en volop keuze in aandrijflijnen heeft Audi de standaarduitrusting van alle uitvoeringen van de Q4 e-tron flink uitgebreid, waarmee het luxe- en comfortniveau naar een nog hoger niveau zijn getild. De prijzen beginnen bij € 45.990* voor de Audi Q4 e-tron edition, de meerprijs voor de Sportback bedraagt standaard € 2.000.

De afgelopen jaren heeft de Audi Q4 e-tron zich in Nederland ontpopt als een populaire keuze in het segment van de elektrische middenklasse. Zowel onder zakelijke rijders als particulieren is de Q4 e-tron gewild door zijn combinatie van premium looks, luxe, comfort en elektrische prestaties. En precies op al die elementen is de Q4 e-tron nu nog verder verbeterd en completer. Zo is het interieur hoogwaardiger geworden – met bijvoorbeeld het nieuwe ‘digital stage’ schermconcept, waarbij het (optionele) passagiersdisplay debuteert in de Q4 e-tron, en tal van nieuwe functies -, oogt de Q4 e-tron uiterlijk nog scherper dankzij onder andere digitale LED- en OLED-verlichting en introduceren de SUV en Sportback een scala aan nieuwe, geavanceerde rijhulpsystemen en technologische features.

Sneller laden, verder rijden

Wat aandrijving betreft heeft de Audi Q4 e-tron eveneens een upgrade gekregen. Er is keuze uit drie vermogensvarianten: Q4 e-tron (150 kW / 204 pk), Q4 e-tron performance (210 kW / 286 pk) – beide met achterwielaandrijving – en Q4 e-tron quattro performance (250 kW / 340 pk) met quattro vierwielaandrijving. Dankzij een nog efficiëntere elektromotor heeft de vernieuwde Q4 Sportback e-tron nu een actieradius tot maximaal 592 kilometer* (WLTP). Daarnaast is de snellaadcapaciteit verhoogd van 175 kW naar 185 kW, waardoor laadstops nog korter worden.

Audi levert de vernieuwde Q4 e-tron onveranderd als SUV en Sportback, elk met een keuze uit twee accupakketten: 63 kWh bruto (59 kWh netto) en 82 kWh bruto (77 kWh netto). De modellen met quattro vierwielaandrijving hebben een groter trekgewicht van maximaal 1.800 kg (+400 kg).

Upgrade in uitrusting

Met het oog op comfort en luxe levert Audi de Q4 e-tron als vanouds in drie bekende uitvoeringen – edition, Advanced edition en S edition – die een flinke upgrade hebben gekregen en qua uitrusting fors zijn uitgebreid. Zo beschikt elke Q4 e-tron (edition) bijvoorbeeld al over exterieurdetails in contrastkleur, Parkeerhulp plus, sportstoelen voorin, decoratielijsten van geborsteld mat aluminium, het Lichtpakket met ambient lighting, het ‘digital stage’ schermconcept, een automatisch dimmende binnenspiegel, 2-zone airconditioning en Audi drive select.

Nieuw en standaard voor de Q4 e-tron Advanced edition en S edition zijn onder meer Matrix LED-koplampen, dynamische richtingaanwijzers, LED-achterlichten met een doorlopende lichtbalk, adaptive cruise control, een achteruitrijcamera, elektrisch inklapbare en aan beide kanten automatisch dimmende buitenspiegels inclusief projectielicht en de Comfortsleutel én Digitale sleutel.

De Audi Q4 e-tron S edition onderscheidt zich als sportief topmodel met aanvullend onder andere het S line exterieur, S line interieur, een sportonderstel, Audi progressive steering en fraaie 20 inch velgen.

Daarnaast zijn er uiteraard de bekende Tech-, Tech plus- en Tech pro-pakketten waarin tal van technologische features gebundeld zijn. Het Tech-pakket is bij de Advanced edition en S edition al standaard inbegrepen (optioneel voor de edition), de overige pakketten zijn tegen meerprijs leverbaar.

Vanafprijzen

Audi Q4 e-tron edition (150 kW / 204 pk) : vanaf € 45.990*

Audi Q4 e-tron performance edition (210 kW / 286 pk) : vanaf € 50.990*

Audi Q4 e-tron quattro performance edition (250 kW / 340 pk) : vanaf € 53.990*

De prijsstappen voor de Advanced Edition en S edition bedragen respectievelijk € 2.000 en € 4.000 en daarmee zijn ze aanzien scherper geprijsd dan voorheen. De meerprijs voor de Audi Q4 Sportback e-tron ten opzichte van de SUV is standaard € 2.000. Alle uitvoeringen zijn met ingang van vandaag te bestellen. Vanaf deze zomer staat de vernieuwde Q4 e-tron bij de Audi dealer.