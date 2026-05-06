Porsche Carrera Cup Benelux start nieuw seizoen met indrukwekkend veld

Met niet minder dan 27 auto’s start de Porsche Carrera Cup Benelux deze week op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen deze week het nieuwe raceseizoen. “We hebben een uitstekende mix van Pro’s die voor het algemeen klassement rijden, jonge talenten in de rookie-klasse en gentlemen drivers in de Pro-Am-categorie. We kijken uit naar een spannend seizoen”, zegt seriemanager Olivier Aerts.

Dit seizoen wordt er voor het laatst gereden met de Porsche 911 GT3 Cup van de generatie 992.1, goed voor een motorvermogen van 510 pk. Volgend jaar doet in de snelste merkencup van de Benelux de nieuwe Cup-generatie 992.2 zijn intrede. “Nieuw voor dit jaar is dat alle auto’s zijn voorzien van ABS, wat voor de meer ervaren rijders wel even wennen is, maar wat het met name voor de gentlemen drivers wat toegankelijker maakt”, vertelt Olivier Aerts. “We verwachten dat het veld nog dichter dan voorheen bij elkaar zit, wat tijdens de testdagen in de aanloop naar de seizoensstart ook al duidelijk werd.”

Titelverdediger keert voor het eerst terug

Voor het eerst in de historie van de Porsche Carrera Cup Benelux verdedigt de kampioen zijn titel, want routinier Jaap van Lagen (Team RaceArt) staat ook dit jaar weer aan de start. Hij combineert zijn Benelux-programma opnieuw met een seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup. Een interessant gegeven is dat met Milan Marczak (Ajith – RedAnt Racing), Frank Porté Ruiz (NGT Racing) en Mees Muller (PG Motorsport) de volledige top drie uit het rookie-kampioenschap van vorig jaar voor dit seizoen terugkeert, maar dan in de Pro-klasse.

Dan komen er ook nog eens rijders die al ervaring uit andere Porsche Carrera Cups meebrengen, zoals twee rijders van MDM Motorsport, de Duitser Jan Seyffert, die in zijn nationale cup actief was, en de Deense Nederlander Hjelte Hoffner, die er een seizoen in de Italiaanse cup op heeft zitten. Ook de Pool Karol Kret (JW Raceservice) reed eerder in de Duitse cup. Tio Ellinas uit Cyprus (Quanloop EST1 Racing) kan bogen op ervaring uit de Porsche Mobil 1 Supercup. De Est Alexander Reimann (Quanloop EST1 Racing) keert eveneens terug. Met de Belg Bertrand Baguette en de Zweed Robin Knutsson (beide NGT Racing) staan er op Spa-Francorchamps ook twee gastrijders aan de start die al races in de Porsche Carrera Cup Benelux gewonnen hebben.

Instroom jonge talenten bewijst dat Porsche Motorsport-piramide goed functioneert

Ook dit jaar weer is er een flinke instroom van jonge talenten, want het veld telt maar liefst tien nieuwkomers. Jesse Polderdijk (Ajith – RedAnt Racing) komt rechtstreeks uit de kartsport. Joep Breedveld (Team RaceArt) werd vorig jaar kampioen in de Duitse Porsche Sports Cup, zijn teamgenoot Artur Peters won de GT4-titel in de Porsche Sprint Challenge Benelux. Ook Dino van der Geest (Team GP Elite) promoveert vanuit de Porsche Sprint Challenge Benelux. “Een duidelijk bewijs dat de Porsche Motorsport-piramide goed functioneert”, constateert seriemanager Olivier Aerts met tevredenheid.

De andere rookies zijn Joep Muller, die net als zijn broer Mees bij PG Motorsport rijdt, de Amerikaan Henry Wheeler (A-Works by Katana Tools), de Polen Jakub Twaróg (JW Raceservice) en David Dziwok (Team GP Elite), Ali Aljuffali (Quanloop EST1 Racing) uit Saoedi-Arabië en Thijn van Berkel (Team GP Elite).

Talent Pool met uitgebreide begeleiding

De meeste rookies maken ook deel uit van de Talent Pool van de Porsche Carrera Cup Benelux, die ook dit jaar weer de Duitse oud-fabrieksrijder Dirk Werner als vaste begeleider heeft. “De Talent Pool is een vaste waarde in onze cup en voor jonge rijders vaak een extra argument om voor de serie te kiezen. Ze kunnen dankzij de Talent Pool en op intensieve begeleiding op meerdere fronten rekenen”, aldus Olivier Aerts.

In de Pro-Am-klasse zijn met de terugkerende Fin Jani Käkelä (39 Racing) en de Nederlander Levent Türkmen (MDM Motorsport) twee rijders voor het hele seizoen aangemeld. Voor de seizoensouverture op Spa-Francorchamps versterken de Duitsers Alex Hardt (A-works by Katana Tools) en Maik Rosenberg (Team GP Elite), de Belg Nick Hunter (Speedlover) en de Japanner Makoto Haga (Team GP Elite) het Pro-Am-veld.

Zes evenementen op uitdagende circuits

Ook dit seizoen weer staan er zes evenementen met elk twee races op de kalender. Na de seizoensstart op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen, in het voorprogramma van het FIA WEC, volgt tijdens het Pinksterweekeinde (22-24 mei) de tweede ronde op Circuit Zandvoort, waar de cup in het programma van de DTM rijdt. Van 3-5 juli is er een evenement op het circuit van Imola in Italië, samen met de European Le Mans Series. Van 31 juli tot en met 2 augustus is de klasse opnieuw te gast tijdens de uiterst populaire Jack’s Casino Racing Day op het TT-Circuit Assen. Van 11 tot en met 13 september wordt er in Duitsland gereden met de GT Open op de Hockenheimring Baden-Württemberg, waarna van 16 tot en met 18 oktober de finale gepland is tijdens het NASCAR-evenement op Circuit Zolder in België.

Alle informatie over de Porsche Carrera Cup Benelux is te vinden op het nieuwe webportaal: https://racing.porsche.com/nl-BE/series/carrera-cup-benelux. De races zijn bovendien weer te zien op Ziggo Sport.