Audi RS 5 debuteert als hotlap‑auto bij Formule 1 Grand Prix van Miami

Audi RS plug‑in hybride met 470 kW (639 pk) systeemvermogen en topsnelheid tot 285 km/u

Professionele coureurs Dindo Capello en Markus Winkelhock rijden F1 Pirelli Hot Laps met productiemodellen

Tijdens de Grand Prix van Miami fungeert de nieuwe Audi RS 5 als hotlap‑auto in het supportprogramma van de Formule 1. De krachtige plug‑in hybride beschikt over een geëlektrificeerde aandrijflijn zoals in de huidige F1‑generatie, met als technische noviteit quattro met Dynamic Torque Control. Als eerste high‑performance plug‑in hybride van Audi Sport koppelt de RS 5 een systeemvermogen van 470 kW (639 pk) aan een topsnelheid tot 285 km/u.

De nieuwe Audi RS 5 combineert een krachtige 2,9‑liter V6‑biturbo verbrandingsmotor van 375 kW (510 pk) met een elektromotor van 130 kW. Samen leveren ze een systeemvermogen van 470 kW (639 pk). quattro met Dynamic Torque Control verdeelt het aandrijfkoppel elektromechanisch tussen de achterwielen en stuurt het naar het wiel met de meeste grip. Vooral in bochten resulteert dat in precieze, wendbare en goed controleerbare respons.

In actie tijdens F1 Pirelli Hot Laps

Tijdens ‘F1 Pirelli Hot Laps’ stappen gasten op Grand Prix‑weekenden in de bijrijdersstoel van sportieve productiemodellen, naast professionele coureurs. Twee Audi RS 5 modellen rijden als productiemodellen zonder extra technische aanpassingen mee in het supportprogramma bij geselecteerde Formule 1‑races. Een speciale Titanium‑lak en Lava Red ringen vóór, achter en op de wielnaafkappen van de zwarte velgen zetten subtiele accenten, geïnspireerd op de kleuren van de Audi R26 raceauto. De auto’s worden geprepareerd en onderhouden door ervaren race‑engineers van Audi Sport. Achter het stuur zitten Dindo Capello en Markus Winkelhock, beiden met een rijke Audi historie. Capello boekte grote successen in de VS met vijf overwinningen in de 12 Uur van Sebring en twee titels in de American Le Mans Series. Winkelhock won drie keer de 24‑uursrace op de Nürburgring en zorgde in 2007 voor opschudding door tijdens zijn enige Formule 1‑race kortstondig de leiding te nemen.

“Juist in krappe bochten, zoals rond het Hard Rock Stadium in Miami, kan de quattro vierwielaandrijving met Dynamic Torque Control zijn voordelen echt laten zien. Dit is voor mij tastbare Voorsprong door techniek, die Audi rijders ervaren dankzij een specifieke mix van maximale sportiviteit en dagelijks comfort”, verklaart Markus Winkelhock.

F1 als platform voor groei in de VS

De keuze voor Miami is doelbewust: de Verenigde Staten zijn de op één na grootste automarkt ter wereld en een focusmarkt voor Audi. Met de introductie van de Audi Q9 en de nieuwe Audi Q7 verjongt en verbreedt het merk dit jaar het SUV‑aanbod. De nieuwe Q3 modelreeks is sinds maart in de VS leverbaar en wordt ondersteund door een nieuwe merkcampagne.

Formule 1 in de VS in de lift

Formule 1 groeit sterk in de Verenigde Staten: de races in Miami, Austin en Las Vegas waren in 2025 uitverkocht en de tv‑kijkcijfers bereikten seizoenshoogtes. Audi of America en het Audi F1‑team benutten dit potentieel met activaties in Miami, waaronder een interactieve experience in het Wynwood Art District. Audi heeft een lange autosporthistorie in Noord‑Amerika, van recordruns op Pikes Peak tot meerdere ALMS‑titels en winst in de 24 Uur van Daytona. Met de in Duitsland ontwikkelde F1‑hybrideaandrijflijn zet het merk die traditie op Noord‑Amerikaanse bodem voort.