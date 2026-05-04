Nederlandse coureur Tijmen van der Helm behaalt historische overwinning met Porsche op Laguna Seca

Autosportsuccessen van Nederlandse coureurs met Porsche modellen zijn er legio, maar dat een Nederlander met een prototype van Porsche in de hoogste categorie een internationale sportwagenrace wint, gebeurt niet zo vaak. Tijmen van der Helm, de Nederlandse rijder van het Amerikaanse Porsche klantenteam JDC Miller Motorsports, won met de Porsche 963 samen met zijn Duitse teamgenoot, Porsche fabrieksrijder Laurin Heinrich, de race van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship op het circuit van Laguna Seca en schreef daarmee geschiedenis.

De laatste keer tot nu toe dat er een Nederlander met een Porsche sportprototype een internationale race in de hoogste klasse won, was op 29 september 1984. Toen waren Jan Lammers en de Brit Dr. Jonathan Palmer succesvol in de 1000-kilometer-race van het toenmalige WK voor sportwagens op het circuit van Brands Hatch in Engeland. Het duo reed met de Canon-Porsche 956 van het Britse GTi Engineering Canon Racing onder leiding van de Brit Richard Lloyd.

Talloze Nederlandse Porsche successen

“Ja, daar heb ik mooie herinneringen aan”, zegt Lammers, gevraagd naar wat hij nog weet van die race. “Vooral omdat we met die overwinning de hegemonie van de fabrieks-Porsches een beetje doorbraken, want die wonnen destijds bijna alles! Die race op Brands Hatch was bijzonder, omdat wij daar met een extra voorvleugel reden. Dat was een idee van ontwerper Peter Stevens. De fabriek vond dat maar niks, omdat zij dat niet hadden, maar voor ons bleek die extra vleugel juist heel effectief. De Porsche 956 had met zijn starre achteras veel onderstuur, maar door die extra vleugel was dat heel goed te managen. Die overwinning voor ons daar was een mooi succes!”

Eerder behaalden coureurs als Gijs van Lennep, met Porsche twee keer winnaar van de 24 Uur van Le Mans, in 1971 met de 917 en in 1976 met de 936, Toine Hezemans, winnaar van de 24 Uur van Daytona met een 935 in 1978 en Kees Nierop, die in 1983 de 12 Uur van Sebring won met een 935, algehele overwinningen met Porsche-sportwagens. Klassezeges waren er natuurlijk ook volop, bijvoorbeeld dankzij Ben Pon in Le Mans (1961 met een 356 Abarth en 1967 met een 906) en Sebring (1964 met een 356), Patrick Huisman in Le Mans (1999 met een 911 GT3) en Jos Verstappen, Peter van Merksteijn en Jeroen Bleekemolen, ook in Le Mans (2008 met de Porsche RS Spyder). De algemene overwinningen spreken natuurlijk het meest tot de verbeelding.

Tijmen van der Helm schrijft in 2026 geschiedenis met Porsche

Nu, bijna 42 jaar na het succes van Lammers op Brands Hatch, werd Tijmen van der Helm de volgende Nederlander die zich in dit illustere rijtje mag scharen. Hij rijdt al voor het derde seizoen met de Porsche 963 van het Amerikaanse klantenteam JDC Miller Motorsports. Tot dusver stond hij eenmaal op het podium, nadat hij op Indianapolis Motor Speedway in 2024 als derde was geëindigd. Het succes met de Porsche, samen met Laurin Heinrich, op het circuit van Laguna Seca in Californië, was voor Van der Helm zijn eerste overwinning in de IMSA-serie. Voor het team onder leiding van John Church was het de eerste zege sinds 2021 en de eerste overwinning als Porsche klantenteam.

“Drie jaar geleden reed ik op Laguna Seca voor het eerst met de Porsche, toen begonnen we dit project met JDC Miller Motorsports. Nu ben ik nog steeds deel van het team, waar ik me heel erg thuis voel, en dan nu de eerste overwinning”, zei Van der Helm na afloop van de race. “We konden in de loop van de race de nodige plaatsen goedmaken. We hadden een strategiekeuze van het team die ontzettend goed is uitgepakt. In de slotfase bracht Laurin de auto verder naar voren. We waren eigenlijk al blij met de tweede plaats, maar we bleken toch iets meer snelheid te hebben dan de rest, dus we dachten al dat hij in de laatste ronde een poging zou wagen en dat is gelukt! Supervet, hier blijf ik nog wel een paar dagen van genieten!”

Voor de Duitser Laurin Heinrich, die pas eind vorig jaar zijn eerste race met de 963 reed, was het al zijn derde overwinning van het seizoen, nadat hij eerder dit jaar met de 963 van het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport al de beide klassiekers, de 24 Uur van Daytona en de 12 Uur van Sebring won. Tijdens de kortere races in het IMSA-kampioenschap, waarin hij niet voor het fabrieksteam uitkomt, vormt hij dit seizoen een combinatie met Van der Helm. “We kunnen niet blijer zijn, een goed begin van de samenwerking van ons tweeën”, zei Van der Helm.

Historische foto’s: Archief Porsche AG, Gareth Rees