Porsche 963 racet in historische Apple Computer kleurstelling

Tijdens de vierde ronde van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship op 3 mei op Laguna Seca toont het fabrieksteam van Porscheeen historische livery, geïnspireerd op Apple Computer. De speciale kleurstelling is gebaseerd op de Porsche 935 K3, die in het seizoen van 1980 aan grote evenementen deelnam, waaronder de 24 Uur van Le Mans. Het eenmalige design van de twee Porsche 963 modellen viert twee mijlpalen in 2026: de 75e verjaardag van Porsche Motorsport en het 50-jarig jubileum van de oprichting van Apple.

Langdurige samenwerking tussen Apple en Porsche

Oliver Schusser, Vice President Apple Music, Sports and Beats: “We hebben een langdurige relatie met Porsche, die teruggaat tot 1980 toen een Porsche raceauto voor het eerst het Apple logo droeg. Dat moment markeerde het begin van een gedeelde passie voor innovatie en creativiteit die onze samenwerking tot op de dag van vandaag definieert. Terwijl Apple het 50-jarig jubileum viert, zijn we er trots op om opnieuw met Porsche samen te werken aan een ontwerp dat een eerbetoon is aan die originele livery uit 1980.”

“Wat begon met het debuut van de Porsche 911 op de IAA in 1963 wordt weerspiegeld door de Apple Computer: beide zijn iconen die staan voor innovatie en continue ontwikkeling door de experts in Zuffenhausen, Weissach en Cupertino”, zegt Thomas Laudenbach, Vice President Porsche Motorsport. “Dit geldt in het bijzonder voor Porsche Motorsport, waar al sinds 1951 innovaties worden gecreëerd onder de zwaarste competitieve eisen.”

Een Porsche raceauto droeg voor het eerst de kleuren van Apple in het seizoen van 1980, toen het Amerikaanse klantenteam Dick Barbour Racing een in de juiste kleuren gespoten Porsche 935 K3 inzette, inclusief een deelname aan de 24 Uur van Le Mans. Op datzelfde circuit begon in 1951 het succesverhaal van Porsche Motorsport met een klasse-overwinning voor de Porsche 356 SL.

De hernieuwde samenwerking tussen Porsche en Apple vindt plaats op de ideale locatie. Laguna Seca is gelegen in Noord-Californië, slechts een paar kilometer verderop van Apple Park, het wereldwijde hoofdkantoor van het bedrijf. Daarnaast is het historische circuit regelmatig het decor van de Porsche Rennsport Reunion, de grootste bijeenkomst van Porsche liefhebbers in Noord-Amerika.