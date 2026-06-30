Audi RS 5 nu in Nederland te beleven bij de Audi Sport dealers

Plug-in hybride power – 470 kW (639 pk) en 825 Nm – vanaf € 119.990*

Indrukwekkend in prestaties én uitrusting

Voor de liefhebber: Audi Sportpakket, inclusief topsnelheid van 285 km/u

Volop ruimte voor personalisatie dankzij Audi exclusive

De Audi RS 5 Limousine en Avant zijn vanaf nu te beleven bij de Nederlandse Audi Sport dealers. De 470 kW (639 pk) en 825 Nm sterke RS 5 met plug-in hybride power – een primeur voor een RS model van Audi Sport – beschikt onder andere over een compleet nieuwe quattro aandrijflijn inclusief Dynamic Torque Control voor maximale controle en stabiliteit. Wat uitrusting betreft overtreft de Audi RS 5 zichzelf en is hij in ons land ongekend compleet uitgevoerd. Tegelijkertijd biedt hij volop ruimte voor verdere personalisatie en keuze uit tal van begeerlijke features van Audi Sport en Audi exclusive.

Wat prestaties en rijdynamiek betreft is er al veel gezegd en geschreven over de Audi RS 5, en is hij in tal van opzichten next level. Een vermogen van 470 kW (639 pk), koppel van 825 Nm en sprint van 0 tot 100 km/u in 3,6 seconden spreken voor zich. Die prestaties combineert de Audi RS 5 met ultieme rijdynamiek dankzij het RS sportonderstel en een compleet nieuwe quattro aandrijflijn inclusief Dynamic Torque Control. Deze technologie maakt elektromechanische torque vectoring achter mogelijk, waardoor de RS 5 de stabiliteit van quattro kan afwisselen met gecontroleerde, dynamische drifts (enkel op een afgesloten terrein of circuit).

Optimale sportiviteit met Audi Sportpakket

Next level zijn de Audi RS 5 modellen ook in uitrusting en personalisatie. Nederland gaat op dit vlak nog een stap verder dan andere Europese landen, waardoor de RS 5 met recht ongekend compleet is. Tegelijkertijd laat het boegbeeld binnen de A5 line-up volop ruimte voor verdere personalisatie en optionele extra’s om hem helemaal af te maken. Een voorbeeld is het populaire Audi Sportpakket, waarmee de dynamiek van de RS 5 nog meer tot zijn recht komt. Als onderdeel van dit pakket wordt de topsnelheid verhoogd tot liefst 285 km/u. Daarnaast zijn RS sportbumpers voor en achter inbegrepen, evenals RS sportuitlaten achter en 21 inch 6-dubbelspaak velgen met een keuze uit vier kleuren. Tevens ‘ontgrendelt’ het Audi Sportpakket de exclusieve exterieurkleur ‘Bedfordgroen’ en het RS-interieur met geventileerde sportstoelen plus inclusief massagefunctie, diepzwarte dinamica-microvezel en zwart leder met groene stiksels.

Persoonlijke touch

Andere optionele highlights waarmee de RS 5 Limousine en Avant nog verder op smaak gebracht kunnen worden, zijn bijvoorbeeld RS sportstoelen plus met een zwart/neodymiumgoud en lichtoranje afwerking, een Bang & Olufsen Premium Sound System met 3D-geluid en hoofdsteunluidsprekers, een RS keramisch remsysteem met remzadels in diverse kleuren, het optiekpakket carbon camouflage mat, een dakspoiler (Avant) of kofferklepspoiler (Limousine) in carbon, een glazen panoramadak met smart glass en tal van andere aantrekkelijke, exclusieve features.

Kleur naar klantwens met Audi exclusive

Standaard wordt de Audi RS 5 uitgevoerd in de kleur Magneetgrijs en biedt hij keuze uit een pallet van acht carrosseriekleuren, aangevuld met nog eens negen bijzondere tinten uit de Audi exclusive range die in de configurator beschikbaar zijn, uiteenlopend van sportief Vegasgeel uni tot aan het fraaie en stijlvolle Sohobruin metallic. Voor wie uiterlijk helemaal all-in wil gaan, biedt Audi exclusive met ‘kleur naar klantwens’ een nagenoeg ongelimiteerd aanbod aan exterieurkleuren – al dan niet in mateffect. De Audi Sport dealers kunnen klanten verder informeren over de mogelijkheden, specificaties en levertijden. Ook het interieur is met Audi exclusive tot in de kleinste details te personaliseren, met onder andere speciale stoelbekledingen en zelfs de kleur van de stiksels.

De Audi RS 5 is nu te rijden bij de Audi Sport dealers en is daar helemaal naar eigen smaak te configureren. De Limousine is er vanaf € 119.990*, de meerprijs voor de Avant bedraagt € 2.000.