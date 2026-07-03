Eredivisieclub AZ rijdt nu ook Audi

Spelers, staf en directie nemen nieuwe zakenauto’s in ontvangst

Audi is al jarenlang gelinkt aan topvoetbal. Naast internationale topclubs als FC Bayern München is het merk sinds deze week ook de keuze van bekerwinnaar AZ, dat een brede selectie Audi modellen in ontvangst heeft genomen voor spelers, staf en directie van de club.

Met Audi als premiummerk kan AZ rekenen op comfortabele en betrouwbare mobiliteit die past bij een topsportomgeving. De komende twee seizoenen vertrouwen spelers, staf en directie van de Alkmaarse topclub op een breed park aan Audi modellen, variërend van de Audi A3, A5, Q3 en Q5 tot aan de Q8. Nagenoeg alle auto’s zijn voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn, waarmee AZ kiest voor een uitgebalanceerde combinatie van topprestaties en duurzaamheid.

Op woensdag 1 juli jl. kreeg AZ de auto’s overhandigd bij het AFAS Stadion in Alkmaar, de thuisbasis van de club. Audi dealer Broekhuis uit Alkmaar verzorgde de levering van de nieuwe Audi selectie. Vanaf het seizoen 2026-2027 is Broekhuis de mobiliteitspartner van de club en verzorgt het bedrijf de auto’s voor AZ. De onthulling van een speciaal gewrapte Audi A5 Avant symboliseerde de samenwerking.

“AZ staat in de Eredivisie (en daarbuiten) bekend om zijn professionele, innovatieve en data-gedreven aanpak”, verklaart Robert Jan van den Berg, Directeur van Audi Nederland. “Audi is als merk onlosmakelijk verbonden met een premium uitstraling, sportiviteit en technologische vooruitgang (Vorsprung durch Technik). Auto’s uit dit segment sluiten perfect aan bij de hoge standaarden van een topsportomgeving en we zijn dan ook trots dat AZ en Audi elkaar in deze gedeelde ambities hebben gevonden. We kijken ernaar uit om de komende jaren gezamenlijk invulling te geven aan deze prachtige samenwerking.”

Bron: Audi en AZ