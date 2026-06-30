Waarom de nieuwe Cayenne Coupé Electric indruk maakt

Met zijn aflopende daklijn, geïnspireerd op de iconische Porsche 911, combineert de nieuwe Cayenne Coupé Electric het DNA van een sportwagen met de veelzijdigheid van een SUV. Bij het topmodel in het gamma – de Cayenne Turbo Coupé Electric – gaat die veelzijdigheid gepaard met maar liefst 1.156 pk, waarmee dit de krachtigste productie Porsche ooit is.

Al meer dan zestig jaar vormt de Porsche 911 een inspiratiebron voor de ontwerpers in Stuttgart en dat is duidelijk te zien bij de nieuwe Cayenne Coupé Electric. De Cayenne Coupé, Cayenne S Coupé en Cayenne Turbo Coupé onderscheiden zich echter niet alleen door hun iconische daklijn, maar ook door een speciaal voor deze modellen ontworpen voorruit. In combinatie met de geïntegreerde adaptieve achterspoiler ontstaat een krachtige, gestroomlijnde uitstraling die het sportieve karakter van de elektrische SUV extra aanzet.

Krachtigste productie Porsche ooit

Dé blikvanger binnen het gamma is de Cayenne Turbo Coupé Electric. Dit krachtigste productiemodel van Porsche ooit heeft een vermogen van liefst 1.156 pk, sprint in slechts 2,5 seconden van 0 naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 260 km/u. Ook de Cayenne S Coupé Electric maakt indruk. Hij beschikt over 666 pk, accelereert in 3,8 seconden naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 250 km/u. De basisversie, de Cayenne Coupé Electric, levert ook al indrukwekkende prestaties. Met 442 pk sprint hij in 4,8 seconden naar 100 km/u en klokt hij een topsnelheid van 230 km/u.

Meer dan alleen mooi

De op de 911 geïnspireerde, aflopende daklijn is niet alleen een stijlelement. Dankzij de verbeterde aerodynamica noteert de Cayenne Coupé Electric een luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,23 Cd, tegenover 0,25 Cd voor de Cayenne SUV. Dat levert een praktisch voordeel op: afhankelijk van de uitvoering neemt de actieradius volgens de WLTP-norm met maximaal 18 kilometer toe.

Sportief én praktisch

Hoewel de Cayenne Coupé Electric duidelijk sportiever oogt dan zijn SUV-broer, blijft hij verrassend praktisch. Het hoogste punt van de carrosserie ligt 24 millimeter lager dan bij de standaard Cayenne, terwijl de bagageruimte nog altijd royaal is. Met neergeklapte achterbank biedt de Cayenne Coupé Electric tot 1.347 liter aan laadruimte. Ook beschikt hij over 90 liter aan extra bagageruimte onder de voorklep. Achterin biedt hij keuze uit twee individuele zitplaatsen of een praktische 2+1-configuratie.

Opladen in slechts 16 minuten

Net als de Cayenne Electric SUV maakt de Coupé gebruik van een geavanceerd 800 volt platform. Met een geschikte DC-snellader kan hij met een snelheid tot 390 kW opladen, en onder ideale omstandigheden zelfs tot 400 kW. Het opladen van 10 tot 80 procent vergt daardoor slechts 16 minuten. Thuisladen kan standaard met 11 kW, terwijl een 22 kW boordlader optioneel verkrijgbaar is. Later in 2026 introduceert Porsche bovendien een draadloos oplaadsysteem. Met behulp van een weerbestendige oplaadplaat kan de Cayenne dan zonder kabel worden opgeladen, vergelijkbaar met het draadloos opladen van smartphones.

Lichtgewicht Sport Pakket

De Cayenne Coupé is ook verkrijgbaar met het nieuwe lichtgewicht Sport Pakket. Afhankelijk van de uitvoering kan hiermee tot 17,6 kilogram aan gewicht worden bespaard. Het pakket omvat onder meer een lichtgewicht carbon dak, carbon exterieurdetails en speciale 22 inch lichtmetalen velgen met high-performance banden. In het interieur zorgen de Pepita stoffen bekleding, Race-Tex hemelbekleding en openporige carbon accenten voor een extra sportieve ambiance. Wie nog meer exclusiviteit zoekt, kan het pakket combineren met zwarte lederen bekleding en een 2+1 achterbankconfiguratie.

Met de nieuwe Cayenne Coupé Electric laat Porsche zien dat een elektrische SUV niet alleen praktisch hoeft te zijn. Dankzij de combinatie van indrukwekkende prestaties, het op de 911 geïnspireerde design en innovatieve technologie tilt de Cayenne Coupé Electric het sportwagengevoel naar een hoger niveau, met de Cayenne Turbo Coupé Electric als de allesovertreffende trap.

Bron: Porsche