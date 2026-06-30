De Haan en Schuring zorgen voor dubbel Nederlands succes in Porsche Supercup in Oostenrijk

De Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg geldt als een halve thuisrace voor Nederlandse rijders, omdat fans uit ons land er altijd talrijk aanwezig zijn. Nadat Max Verstappen er met zijn overwinningen in 2018, 2019, 2021 en 2023 al vier keer succesvol was, bracht Robert de Haan dit weekend ook in de Porsche Mobil 1 Supercup het aantal Nederlandse overwinningen in de Oostenrijkse ronde op vier.

Bij de thuisrace van De Haans team BWT Lechner Racing werd het zelfs een 1-2 voor Nederlandse rijders, want Flynt Schuring (Schumacher CLRT), een van de twee officiële Junior-rijders van Porsche Motorsport, eindigde als tweede. Ook Dirk Schouten (Looping by Cartech) behaalde als achtste een top-tien-resultaat. Wouter Boerekamps (Team GP Elite) en Jaap van Lagen (Martinet by Almeras) eindigden respectievelijk als elfde en 15e en reden daarmee ook in de punten. Gastrijder Bert de Heus (Looping by Cartech) sloot de race als 27e af.

Voor het raceweekend in Oostenrijk versterkte de Nederlander Bert de Heus het deelnemersveld. De Rotterdamse gentleman driver, tweemaal klassewinnaar van de 24 Uur van Dubai, vond onderdak bij het Duitse team Looping by Cartech. Met zijn deelname volgde hij in de voetsporen van zijn dochter Emely, die eerder uitkwam in de F1 Academy en vorig jaar in de Duitse Porsche Carrera Cup reed.

Schuring in vrije training vooraan, De Haan snelste Nederlander in kwalificatie

In de vrije training op vrijdag bepaalde Flynt Schuring het tempo: met een tijd van 1:31,890 minuten eindigde hij bovenaan, met het minimale verschil van slechts twee duizendsten van een seconde op de Fransman Paul Cauhaupé (Martinet by Almeras), die op de tweede plaats algemeen de snelste rookie was. Robert de Haan sloot de sessie als derde af. Ook voor Dirk Schouten als zesde en Wouter Boerekamps als tiende waren er top-tienresultaten. Jaap van Lagen werd als elfde geklasseerd. Bert de Heus eindigde op de 29e plaats.

In de kwalificatie was Robert de Haan met de derde tijd de snelste Nederlander, hij kwam 0,111 seconde tekort voor de pole-position, die Paul Cauhaupé voor zich opeiste. De klasseringen van de overige Nederlandse rijders: Flynt Schuring vijfde, Dirk Schouten tiende, Wouter Boerekamps 13e, Jaap van Lagen 14e en Bert de Heus 28e.

De Haan houdt bij hitte het hoofd koel, Schuring pakt leiding in puntenklassement

Vanaf de tweede startrij kwamen de beide coureurs van het Oostenrijkse team BWT Lechner Racing, Robert de Haan en de andere Junior-rijder van Porsche Motorsport, Marcus Amand, perfect weg en klommen op naar de kop van het veld, toen de beide rijders op de eerste rij, pole-sitter Cauhaupé en de Italiaan Andrea Bristot als snelste rookie, met elkaar in botsing kwamen. De beide Lechner-rijders Amand en De Haan gaven ze elkaar niets toe: De Haan zette de Fin rondenlang onder druk en probeerde ook via de boordradio zijn team ertoe te bewegen, een positiewisseling te forceren. Amand verdedigde aanvankelijk met verve, maar maakte met nog vier ronden te gaan een fout en ging door de grindbak. De Haan aarzelde geen moment, nam de leiding en reed vervolgens de overwinning naar huis. Toen Amand vervolgens in de slotfase ook nog te maken kreeg met een lekke band, profiteerde Flynt Schuring, die de hele race dicht achter het Lechner-duo gereden had. Als tweede completeerde Schuring het dubbele Nederlandse succes op de Red Bull Ring en nam daarmee bovendien de leiding in de kampioenschapsstand over.

Met zijn overwinning zorgde De Haan voor het vierde Nederlandse succes in de Porsche Mobil 1 Supercup in Oostenrijk, na Patrick Huisman in 2000 en Larry ten Voorde in 2021 en 2024. Hij zei: “Marcus en ik waren beide snel en konden een gaatje slaan. Ik was een beetje sneller en heb geprobeerd hem onder druk te zetten. Voor mij liep alles perfect: na mijn ongelukkige seizoensstart heb ik nu alle punten nodig die ik kan binnenhalen. Ik ben heel blij met mijn eerste overwinning van het seizoen.” Flynt Schuring verklaarde: “Vanaf de vijfde startplaats tweede worden is meer dan we hadden verwacht. Ik kon buiten alle problemen blijven en mijn eigen race rijden. Super dat ik nu aan de leiding in het kampioenschap sta.” Dirk Schouten herhaalde als achtste zijn klassering van de seizoensstart in Monaco, terwijl Wouter Boerekamps op de elfde plaats net naast de top tien greep. Jaap van Lagen werd al in de beginfase geraakt door een concurrent en was opgelucht dat hij met een zwaar beschadigde stuurinrichting toch nog aan de finish kon komen, waar hij als 15e geklasseerd werd. Bert de Heus sloot zijn gastoptreden als 27e af.

De vierde seizoensrace van de Porsche Mobil 1 Supercup wordt op 19 juli verreden op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Daar wordt de eerste helft van het racejaar afgesloten.