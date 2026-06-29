Robuuste stijl: de nieuwe Audi A6 allroad e-hybrid quattro

Opvallend brede carrosserie met specifieke allroad designelementen

Grotere bodemvrijheid, luchtvering met ‘offroad’ rijstand en vierwielbesturing

quattro vierwielaandrijving; exclusief als plug-in hybride met maximaal 94 km** (WLTP) aan elektrisch rijbereik

Vanaf 18 juni in Nederland te bestellen, vanaf € 87.990*

Niet eerder maakte een Audi A6 allroad zoveel indruk als de nieuwe A6 allroad e-hybrid quattro. Zijn 11 centimeter bredere carrosserie, lichtmetalen velgen met een diameter tot 21 inch en allroad-specifieke designelementen geven de stoere allrounder – nu in zijn vijfde generatie – een imposante uitstraling. Dankzij adaptieve luchtvering, vierwielbesturing, plug-in hybridetechnologie en quattro-vierwielaandrijving komt de A6 allroad e-hybrid quattro op elk terrein probleemloos uit de voeten. Hij is vanaf vandaag in Nederland te configureren en te bestellen bij de Audi dealers, vanaf € 87.990*.

De Audi A6 allroad e-hybrid quattro springt direct in het oog dankzij zijn verbrede Avant-carrosserie, een primeur voor het model. De allroad is liefst 11 centimeter breder dan de reguliere Audi A6 en in lijn daarmee is de spoorbreedte op de voor- en achteras met respectievelijk 74 en 70 millimeter toegenomen. Dit maakt de A6 allroad opvallender dan ooit en geeft het model een ongekend krachtige uitstraling. Die wordt verder geaccentueerd door (standaard 19 inch, optioneel 20 of 21 inch) grote lichtmetalen velgen en kenmerkende allroad designelementen. Voorbeelden zijn de functionele luchtinlaten achter de voorwielen en de verticale, zeshoekige designelementen in de grille, die de offroad-look en grotere bodemvrijheid van de A6 allroad verder versterken. Waar het bovenste deel van het koetswerk bovenal sportief en elegant is, zet het onderste deel juist het robuuste en praktische karakter van het model aan. De 34 millimeter grotere bodemvrijheid ten opzichte van de A6 garandeert in combinatie met de allroad-specifieke adaptieve luchtvering, geoptimaliseerde vierwielbesturing en bredere banden een solide wegligging op elke ondergrond.

Hightech verlichting

De digitale Matrix LED-koplampen kunnen ook via het centrale scherm worden aangepast: er zijn acht digitale dagrijverlichtingspatronen en het achterlichtdisplay verandert synchroon daarmee. De koplampen projecteren dankzij hun micro-LED-module de rijstrook- en oriëntatiemarkering plus eventueel een waarschuwing voor gladde wegen op het wegdek. Tegelijkertijd verhogen de digitale OLED-achterlichten 2.0 de verkeersveiligheid door te ‘communiceren’ met de omgeving.

Hoogwaardig interieur

Niet alleen aan de buitenkant en overdag maakt de Audi A6 allroad e-hybrid quattro een sterke indruk, maar ook van binnen en ’s nachts. Hij beschikt over een hoogwaardig interieur met veel comfort, een digitale gebruikerservaring en volop ruimte voor personalisatie. Dat geldt zowel voor de verlichting als voor de uitrusting. Het centrale element in het interieur is het Audi MMI-panoramadisplay, met de 11,9 inch Audi virtual cockpit en een 14,5 inch touchscreen, dat standaard wordt gecombineerd met het 10,9 inch passagiersdisplay. Een allroad-specifieke indicator in het MMI touch-display (en optionele head-up display) geeft informatie over de huidige hellings- en rolhoeken, stuurhoek en rijhoogte. Ook worden geografische coördinaten en de kompasrichting weergegeven. Naast uitstekende geluidsisolatie verbeteren talrijke comfortfuncties de ervaring in de auto, waaronder de gecontourde stoelen met ventilatie- en massagefuncties, het dimbare glazen panoramadak, automatische airconditioning met vier zones en een luchtkwaliteitspakket. De bagageruimte heeft een inhoud van 404 tot 1.423 liter en is met één druk op de knop te openen via de standaard elektrische achterklep, of via een voetbeweging.

Plug-in hybride prestaties met quattro vierwielaandrijving

Audi levert de A6 allroad e-hybrid quattro voor het eerst – en in Nederland uitsluitend – als e-hybrid met quattro vierwielaandrijving, goed voor een systeemvermogen van 270 kW (367 pk) en -koppel van 500 Nm. Verantwoordelijk daarvoor is de combinatie van een tweeliter viercilinder benzinemotor met 185 kW (252 pk) en een elektromotor met maximaal 105 kW (143 pk). De plug-in-hybride allroad accelereert in 5,5 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 250 km/u. Het trekgewicht bedraagt maximaal 2.000 kg. De hoogspanningsaccu (25,9 kWh bruto; 20,7 kWh netto) maakt tot maximaal 94 kilometer** (WLTP) volledig elektrisch rijden mogelijk. Via een 11 kW laadpunt is de accu in ongeveer tweeënhalf uur weer opgeladen. Regeneratief remmen kan in meerdere stappen worden ingesteld en het hybride managementsysteem biedt een EV-modus en een hybride modus.

Vierwielbesturing

Met een verstelbereik van 55 millimeter biedt de standaard adaptieve luchtvering een breed spectrum aan offroad-mogelijkheden en een dynamische en comfortabele rijervaring op de weg. Dit wordt ondersteund door de stijvere progressieve besturing, die directer reageert en meer feedback geeft. De vierwielbesturing maakt dit nog duidelijker en verbetert de wendbaarheid bij lage snelheden door de achterwielen tot vijf graden in de tegenovergestelde richting van de voorwielen te laten meesturen. Bij gemiddelde en hogere snelheden draaien de achterwielen tot twee graden in dezelfde richting als de voorwielen, wat de stabiliteit en stuurprecisie verhoogt.

Nieuw topmodel voor de Audi A6

De allroad-versterkt het Audi A6 gamma als nieuw topmodel, naast de Pro Line, S edition en S edition Competition en dat blijkt ook uit zijn meer dan complete uitrusting. Standaard zijn bijvoorbeeld het Tech plus-pakket (met het MMI-bijrijdersscherm, assistentiepakket rijden plus, lane change warning, inzittendenherkenning en zijairbags voor + achter gordijnairbags en centrale airbags voorin), het S-interieur met sportstoelen in zwart leder, luchtvering, decorinleg in grijs natural kastanjehout en vele andere features. Daarnaast levert Audi de allroad in een aantal fraaie, natuurlijke kleuren die het avontuurlijke karakter verder benadrukken. Voorbeelden zijn plateaugrijs metallic, madeirabruin metallic en middernachtgroen metallic.

De Audi A6 allroad e-hybrid quattro is vanaf vandaag te configureren op Audi.nl en te bestellen bij de Nederlandse Audi dealers, vanaf € 87.990*.

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Bron: Audi