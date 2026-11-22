In het hart van de Zwitserse horlogewereld heeft Porsche Design een nieuw horlogeatelier geopend. Hier komen Zwitsers vakmanschap en de productieprincipes van Porsche samen. Klanten kunnen er hun eigen precisiehorloge samenstellen, volledig afgestemd op persoonlijke wensen, net als de sportwagens van het merk.

“Bijna driekwart van onze horloges wordt volledig op basis van klantwensen samengesteld”, vertelt Rolf Bergmann, CEO van het Porsche Design horlogeatelier. Bergmann staat op de verdieping onder de ‘supermarkt’, in de configuratielounge van de nieuwe locatie die in 2026 is geopend. Erboven zijn de werkruimtes licht en strak ingericht. Alles is er gericht op een schone werkomgeving. Beneden bepalen warme kleuren en hoogwaardige materialen de sfeer. Niet alleen in het interieur, maar ook in de mogelijkheden om een horloge samen te stellen. Hier kunnen Porsche liefhebbers en horlogeverzamelaars een uurwerk samenstellen dat perfect aansluit bij hun eigen Porsche 911 of Porsche Cayenne. Ze kunnen kiezen uit kleuren die overeenkomen met de kleur van hun sportwagen en lederen horlogebanden die zijn gemaakt van hetzelfde leer als de stoelbekleding.

Van Porsche Exclusive Manufaktur tot horlogeatelier

Voordat Bergmann naar Zwitserland verhuisde, werkte hij jarenlang in Zuffenhausen, waar hij verantwoordelijk was voor de integratie van Porsche Exclusive Manufaktur opties in het productieproces. Denk aan buitenspiegels in een specifieke kleur of persoonlijke monogrammen in de hoofdsteunen. Zijn taak was om individuele klantwensen door te vertalen naar een efficiënt productieproces. “Ik ben naar Zwitserland gekomen om diezelfde principes toe te passen in de horlogemakerij”, zegt Bergmann. “Ons nieuwe atelier is daar volledig op ingericht.”

De vorige productielocatie in het nabijgelegen Solothurn had de grenzen van haar capaciteit bereikt, en het nieuwe atelier in Grenchen biedt Porsche Design de ruimte om de productieprincipes van Porsche toe te passen. Het 3.600 vierkante meter grote gebouw in Grenchen dateert uit 1955 en is door Porsche Design gedurende 18 maanden volledig gerenoveerd.

Het gebouw kent ook een geschiedenis die nauw verbonden is met Porsche. Van 1998 tot 2014 produceerde Eterna hier onder licentie horloges voor Porsche Design. En slechts twee straten verderop liet Ferdinand Porsche in 1972 zijn eerste horloge maken: de bekende Chronograph 1.

Van boerendorp tot epicentrum van internationale horlogewereld

Het atelier ligt midden in de Zwitserse horlogeregio, in de Jura. Rond 1850 was Grenchen nog een boerendorp met ongeveer 1.500 inwoners. Daarna groeide het uit tot het epicentrum van de internationale horlogewereld. Aanvankelijk werden de horloges thuis aan kleine werkbanken gemaakt door de lokale boeren. Geleidelijk ontstonden de eerste fabrieken, die zorgden voor meer werkgelegenheid en welvaart. Een eeuw later woonden en werkten er meer dan 22.000 mensen.

Grenchen is een stad waar alles om tijd draait. Op de weg van Biel naar Grenchen passeer je de hoofdkantoren van verschillende gerenommeerde horlogemerken. Ook bij de ingang van de stad is die rijke geschiedenis zichtbaar. Midden op een rotonde verwelkomen vier grote, lichtblauwe horloges de bezoekers. Minder zichtbaar, maar belangrijk voor de industrie, is het netwerk van opleidingsinstituten en gespecialiseerde bedrijven in de regio.

Twee werelden, één aanpak

In Grenchen brengt Rolf Bergmann met zijn team twee werelden samen: de efficiënte productieprincipes uit Zuffenhausen en de precisie van de Zwitserse horlogemakerij. Daarbij staat één doel centraal: individuele klantwensen mogelijk maken via een zorgvuldig en efficiënt productieproces. Dat begint bij de selectie van de onderdelen. Pas wanneer deze voldoen aan de eisen van Porsche Design, krijgen ze een plek in de ‘supermarkt’, het magazijn waar elk individueel onderdeel van de Porsche Design uurwerken te vinden is. Neem de drukknoppen van de chronograaf. Waar de gangbare Zwitserse industrienorm uitgaat van ongeveer 3.000 keer indrukken, stelt Porsche Design de eis op minimaal 10.000 keer. Na de controle gaan de onderdelen naar de aangrenzende cleanroom, waar de horloges worden gemonteerd.

Iedere horlogemaker bij Porsche Design is opgeleid om alle stappen van het productieproces uit te voeren. Ook deze werkwijze komt voort uit de ervaring die Bergmann meebracht uit Zuffenhausen. In plaats van dagelijks dezelfde handeling te herhalen, wisselen de horlogemakers in Grenchen tussen de verschillende productiestappen. Dat zorgt niet alleen voor meer afwisseling, maar draagt ook bij aan de kwaliteit. Doordat iedereen het volledige productieproces kent, weet iedere horlogemaker precies waar een horloge bij de eindcontrole aan moet voldoen. Het resultaat is een mechanisch uurwerk van Porsche Design dat volledig is afgestemd op de wensen van de klant. Net als hun Porsche 911 of Porsche Cayenne.

Bron: Porsche