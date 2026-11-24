Prototypen leggen zo’n vier miljoen testkilometers af onder uiteenlopende condities

E-Core met centraal geplaatst accupakket garandeert rijdynamiek van een auto met middenmotor, met een lage zitpositie

E-Shift met schakelpaddles aan het stuur; virtueel motorgeluid blijft trouw aan originele Boxster

Wereldpremière productieversie begin 2027

De eerste volledig elektrische tweedeurs sportwagen van Porsche nadert zijn wereldpremière. Na een uitgebreid testprogramma is de ontwikkeling van de nieuwe 718 Boxster – met zijn innovatieve E-Core-indeling – in de laatste fase beland. De officiële onthulling van de elektrische 718 Boxster staat gepland voor begin volgend jaar.

Als onderdeel van een omvangrijk ontwikkelingsprogramma werd de elektrische 718 Boxster onderworpen aan duurtests onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Van de vrieskou van -30 graden Celsius op ijs en sneeuw in Zweden tot aan de extreme hitte van 51 graden Celsius in Death Valley in de VS. Alle onderdelen van de 718 Boxster werden grondig op de proef gesteld. In het drukke verkeer van metropolen als Las Vegas, Los Angeles en Shanghai lag de focus op de dagelijkse praktische bruikbaarheid en op de rijsystemen. Engineers en testrijders waren in meer dan twintig landen onderweg, op testtrajecten op 86 meter onder zeeniveau tot aan 2.750 meter hoge bergpassen. Daarbij testten ze het laadgedrag met vijf verschillende laadstandaarden. In totaal legde het testteam met de elektrische 718 Boxster zo’n vier miljoen kilometer af.

E-Core platform voor middenmotorprestaties

Het behoud van het DNA van zijn voorgangers was één van de topprioriteiten bij de ontwikkeling van de elektrische Porsche 718 Boxster. Het 800 volt accupakket is ondergebracht op de plek waar voorheen de brandstofmotor zat, direct achter de stoelen. Deze E-Core architectuur is tailormade voor de 718 Boxster ontwikkeld en zorgt – in tegenstelling tot de meeste elektrische auto’s – voor een lage zitpositie die zo kenmerkend is voor een sportwagen. Het gewicht is geconcentreerd in het midden van de auto. Daardoor heeft de 718 Boxster een gewichtsverdeling van 40:60 tussen de voor- en achteras, bijna precies zoals bij een klassieke sportwagen met middenmotor. Dankzij de slimme lichtgewichtconstructie weegt de auto ongeveer evenveel als de huidige 911 modellen.

Chassisonderdelen van de 911

Een groot aantal chassisonderdelen is gebaseerd op die van de 911. Zo is de stuurinrichting afgeleid van de 911 Carrera GTS en is achterasbesturing voor het eerst beschikbaar. Ook de afmetingen van de velg-/bandencombinaties en het remsysteem zijn gebaseerd op die van zijn grote broer, de Porsche 911.

De elektrische 718 Boxster wordt de krachtigste 718 ooit. Het topmodel sprint in minder dan drie seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van meer dan 250 km/u. Alle 718 Boxster modellen krijgen achterwielaandrijving.

Standaard met E-Shift

Alle uitvoeringen van de Porsche 718 Boxster worden standaard uitgerust met E-Shift. Daarmee kun je met één druk op de knop een 7-traps PDK versnellingsbak simuleren, en komen de kenmerken van de PDK rijervaring ook in een elektrische Porsche tot uiting. Afhankelijk van de gekozen rijmodus veranderen de virtuele schakelkenmerken. Net als bij de PDK biedt E-Shift keuze uit automatisch of handmatig schakelen met de schakelpaddles achter het stuur. In de E-Shift modus wordt de virtuele schakelervaring ondersteund door een speciaal voor de 718 ontwikkelde brandstofmotorsound, gebaseerd op de Boxster GTS van de 981 generatie. Als de E-Shift modus niet is geactiveerd, bieden de schakelpaddles achter het stuur keuze uit drie recuperatieniveaus in plaats van virtuele schakelingen.

Wereldpremière begin 2027

De volledig elektrische Porsche 718 Boxster, die gebouwd gaat worden in de hoofdfabriek van Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen, beleeft zijn wereldpremière in het eerste kwartaal van 2027.

Nu al meer weten over de nieuwe, volledig elektrische Porsche 718 Boxster? Bekijk hieronder dan een eerste review van de auto door de redactie van AutoWeek:

Prototypen leggen zo’n vier miljoen testkilometers af onder uiteenlopende condities

E-Core met centraal geplaatst accupakket garandeert rijdynamiek van een auto met middenmotor, met een lage zitpositie

E-Shift met schakelpaddles aan het stuur; virtueel motorgeluid blijft trouw aan originele Boxster

Wereldpremière productieversie begin 2027

De eerste volledig elektrische tweedeurs sportwagen van Porsche nadert zijn wereldpremière. Na een uitgebreid testprogramma is de ontwikkeling van de nieuwe 718 Boxster – met zijn innovatieve E-Core-indeling – in de laatste fase beland. De officiële onthulling van de elektrische 718 Boxster staat gepland voor begin volgend jaar.

Als onderdeel van een omvangrijk ontwikkelingsprogramma werd de elektrische 718 Boxster onderworpen aan duurtests onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Van de vrieskou van -30 graden Celsius op ijs en sneeuw in Zweden tot aan de extreme hitte van 51 graden Celsius in Death Valley in de VS. Alle onderdelen van de 718 Boxster werden grondig op de proef gesteld. In het drukke verkeer van metropolen als Las Vegas, Los Angeles en Shanghai lag de focus op de dagelijkse praktische bruikbaarheid en op de rijsystemen. Engineers en testrijders waren in meer dan twintig landen onderweg, op testtrajecten op 86 meter onder zeeniveau tot aan 2.750 meter hoge bergpassen. Daarbij testten ze het laadgedrag met vijf verschillende laadstandaarden. In totaal legde het testteam met de elektrische 718 Boxster zo’n vier miljoen kilometer af.

E-Core platform voor middenmotorprestaties

Het behoud van het DNA van zijn voorgangers was één van de topprioriteiten bij de ontwikkeling van de elektrische Porsche 718 Boxster. Het 800 volt accupakket is ondergebracht op de plek waar voorheen de brandstofmotor zat, direct achter de stoelen. Deze E-Core architectuur is tailormade voor de 718 Boxster ontwikkeld en zorgt – in tegenstelling tot de meeste elektrische auto’s – voor een lage zitpositie die zo kenmerkend is voor een sportwagen. Het gewicht is geconcentreerd in het midden van de auto. Daardoor heeft de 718 Boxster een gewichtsverdeling van 40:60 tussen de voor- en achteras, bijna precies zoals bij een klassieke sportwagen met middenmotor. Dankzij de slimme lichtgewichtconstructie weegt de auto ongeveer evenveel als de huidige 911 modellen.

Chassisonderdelen van de 911

Een groot aantal chassisonderdelen is gebaseerd op die van de 911. Zo is de stuurinrichting afgeleid van de 911 Carrera GTS en is achterasbesturing voor het eerst beschikbaar. Ook de afmetingen van de velg-/bandencombinaties en het remsysteem zijn gebaseerd op die van zijn grote broer, de Porsche 911.

De elektrische 718 Boxster wordt de krachtigste 718 ooit. Het topmodel sprint in minder dan drie seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van meer dan 250 km/u. Alle 718 Boxster modellen krijgen achterwielaandrijving.

Standaard met E-Shift

Alle uitvoeringen van de Porsche 718 Boxster worden standaard uitgerust met E-Shift. Daarmee kun je met één druk op de knop een 7-traps PDK versnellingsbak simuleren, en komen de kenmerken van de PDK rijervaring ook in een elektrische Porsche tot uiting. Afhankelijk van de gekozen rijmodus veranderen de virtuele schakelkenmerken. Net als bij de PDK biedt E-Shift keuze uit automatisch of handmatig schakelen met de schakelpaddles achter het stuur. In de E-Shift modus wordt de virtuele schakelervaring ondersteund door een speciaal voor de 718 ontwikkelde brandstofmotorsound, gebaseerd op de Boxster GTS van de 981 generatie. Als de E-Shift modus niet is geactiveerd, bieden de schakelpaddles achter het stuur keuze uit drie recuperatieniveaus in plaats van virtuele schakelingen.

Wereldpremière begin 2027

De volledig elektrische Porsche 718 Boxster, die gebouwd gaat worden in de hoofdfabriek van Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen, beleeft zijn wereldpremière in het eerste kwartaal van 2027.

Nu al meer weten over de nieuwe, volledig elektrische Porsche 718 Boxster? Bekijk hieronder dan een eerste review van de auto door de redactie van AutoWeek: