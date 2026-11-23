Van historische tinten als Irishgreen, Rubystar en Meissenblue tot de nieuwste Paint to Sample kleuren… Porsche maakt kleur persoonlijk. De Paint to Sample kleurconfigurator helpt om meer dan 230 carrosseriekleuren te ontdekken, de verhalen erachter te verkennen en dé kleur te vinden die helemaal bij jou past.

Porsche Paint to Sample (PTS) breidt de keuze aan carrosseriekleuren uit tot ver buiten het standaardpalet. Er zijn meer dan 230 PTS kleuren beschikbaar voor het hele modellengamma, van historische iconen tot hedendaagse favorieten. Sinds afgelopen augustus kunnen de Porsche 911 en Porsche Taycan in 153 kleuren worden geconfigureerd, de Porsche Cayenne in 93 en de Porsche Macan en Porsche Panamera in 59 verschillende exterieurtinten. Om de Paint to Sample kleuren tot leven te brengen, besteden ontwerpers en ingenieurs vaak jaren aan het leren van het vak, waarbij ze gebruikmaken van geavanceerde technologie en expertise.

Paint to Sample: één van de populairste personalisatieopties van Porsche

Voor veel klanten gaat het bij het kiezen van een Paint to Sample kleur niet enkel om het uitkiezen van een exterieurtint voor hun Porsche. Even belangrijk is het vinden van een kleur die een persoonlijke betekenis heeft. Die hen verbindt met de geschiedenis van Porsche of die een emotioneel verhaal vertelt, waardoor hun sportwagen echt uniek voelt.

Sommige PTS kleuren zijn geïnspireerd op historische Porsche raceauto’s, terwijl andere jeugdherinneringen of belangrijke momenten in je leven oproepen. Deze emotionele band is één van de redenen waarom Paint to Sample één van de populairste personalisatieopties van Porsche is geworden. Maar zoals met zoveel dingen kan een overvloed aan opties al snel overweldigend worden.

Met dit in gedachten is de Porsche Paint to Sample kleurconfigurator ontwikkeld, om deze wereld van iconische, nieuwe en traditionele kleuren overzichtelijk en toegankelijk te maken. Als digitale inspiratiebron nodigt de configurator gebruikers uit om meer dan 230 verschillende tinten te verkennen en de geschiedenis en inspiratie erachter te ontdekken. Uiteraard kun je de kleuren ook meteen ‘uitproberen’ op je droommodel Porsche. Zo wordt het kiezen van een kleur een belevenis op zich, in plaats van gewoon weer een stap in het configuratieproces.

Wat is Porsche Paint to Sample?

Bij Porsche worden alle standaard productiemodellen geleverd met een vaste set kleuren, meestal zo’n twaalf. Paint to Sample opent de deur naar een veel uitgebreidere catalogus tegen een vaste meerprijs, van culttinten uit het Porsche verleden – zoals Rubystar, Mintgruen, Maritimeblue, Vipergreen en Signalyellow – tot eigentijdse tinten die je verrassen met hun originaliteit. Elke kleur is al getest en goedgekeurd door Porsche, dus je krijgt veel meer vrijheid terwijl je toch uit een beproefd programma kiest. Omdat kleur zo’n zichtbare expressie van individualiteit is, en omdat je op zoek bent naar manieren om je auto nog verder te personaliseren, werkt Porsche voortdurend aan het uitbreiden en verbeteren van de Paint to Sample catalogus.

Het vakmanschap achter kleur

Wat de meeste mensen zich niet realiseren, is dat PTS kleuren niet alleen het product van verbeelding zijn; er komt ook heel wat werk, wetenschap en techniek bij kijken. Net als elk ander Porsche onderdeel moeten PTS kleuren aan strenge kwaliteitseisen voldoen en goed presteren op een breed scala aan materialen. Moderne auto’s combineren exterieurelementen van aluminium, kunststof en composietmaterialen, zoals koolstofvezel. Deze reageren allemaal anders wanneer er lak op wordt aangebracht. Elke PTS kleur moet er op al deze materialen consistent en strak uitzien. Dit proces vereist maanden – zo niet jaren – van testen, specialistische kennis en nauwgezette aandacht voor detail.

Historische tinten vragen zelfs nog meer aandacht. Veel originele lakformules kunnen niet meer worden gebruikt vanwege veranderende normen en wettelijke eisen. Dit betekent dat PTS kleurexperts culttinten uit het verleden helemaal opnieuw moeten ontwikkelen met behulp van moderne lakken en technologieën.

Het proces is vooral zo boeiend omdat het moderne industriële precisie combineert met traditioneel vakmanschap. Elke goedgekeurde Paint to Sample kleur vertegenwoordigt ontelbare uren aan expertise, vanaf het moment dat de kleur aan het programma wordt toegevoegd totdat deze uiteindelijk in de configurator verschijnt.

Hoe werkt de Paint to Sample kleurconfigurator?

Je begint met het kiezen van een modelserie, bijvoorbeeld de 911 of misschien de Cayenne. De configurator toont vervolgens de Paint to Sample kleuren die momenteel beschikbaar zijn voor dat model. Je kunt zoeken naar specifieke kleuren, bladeren per kleurgroep of gewoon scrollen totdat er iets je aandacht trekt. Zodra je een PTS kleur selecteert, presenteert de configurator een realistische visualisatie van het model in de gekozen tint, zodat je een beter idee krijgt van hoe het er in het echt uit zal zien. De kleurconfigurator biedt zelfs de mogelijkheid om het verhaal achter de kleur te ontdekken. Klik gewoon op de bijbehorende knop en er verschijnt een pop-up die je alles vertelt wat je moet weten over de geschiedenis van de kleur, waarom die belangrijk was en is voor Porsche en waarom deze kleur misschien ook belangrijk voor jou is.

Zodra je je persoonlijke Paint to Sample kleur hebt gekozen, kun je direct naar de Porsche Car Configurator van jouw specifieke markt gaan met het door jou geselecteerde model door op ‘Build your Own’ te klikken. Daarmee is de kleurconfigurator een handige tool voor klanten die inspiratie willen opdoen en willen genieten van een intuïtieve gebruikerservaring. Ook de Porsche Centra zweren bij de kleurconfigurator. Het biedt hen een duidelijkere manier om kleurkeuzes met klanten te bespreken en helpt om uit een breed scala aan opties een keuze te maken die makkelijker te nemen is.

Nieuwsgierig geworden? Duik dan zelf eens in de Porsche Paint to Sample kleurconfigurator om nieuwe inspiratie op te doen.

Bron: Porsche