Audi prijst sportiefste Q ooit

RS Q8: SUV-coupé met 4.0 TFSI biturbo V8 en mild-hybrid technologie

441 kW/600 pk, 800 Nm, 0-100 km/u in 3,8 seconden

Begin 2020 in Nederland, vanaf 19 december te bestellen vanaf € 199.700*

De krachtigste SUV ooit van Audi heeft een prijs. De RS Q8, het nieuwe topmodel binnen Audi’s Q-serie, combineert de power van RS met de stijl van een premium coupé en de ruimte van een grote SUV. De 441 kW/600 pk sterke Audi RS Q8 arriveert begin 2020 bij de Nederlandse dealers en is er vanaf € 199.700*.

Met zijn 441 kW/600 pk sterke 4.0 TFSI biturbo V8 en een maximumkoppel van 800 Nm tussen 2.200 en 4.500 tpm levert de Audi RS Q8 indrukwekkende prestaties. De ultrasportieve SUV-coupé sprint in slechts 3,8 seconden van 0-100 km/u en in 13,7 seconden vanuit stilstand naar 200 km/u. Zijn top is elektronisch begrensd op 250 km/u, en zelfs 305 km/u met het RS-dynamic pakket. De biturbo V8 in de Audi RS Q8 koppelt die prestaties aan efficiency dankzij een geavanceerde mild-hybrid systeem (MHEV) op basis van een elektrisch 48 Volt boordnet. Bij gas los en remmen kan het systeem tot 12 kW aan vermogen terugwinnen en opslaan in de compacte lithium-ion batterij.

Grip op elke situatie

Het vermogen van de biturbo V8 wordt op de standaard 22 inch grote wielen overgebracht via een 8-traps tiptronic-automaat, quattro permanente vierwielaandrijving en vierwielbesturing. Adaptieve luchtvering ‘sport’ is standaard. Optionele elektromechanische actieve rolstabilisatie beperkt overhellen in snelle bochten.

Vanaf 19 december te bestellen vanaf € 199.700*

De meest sportieve Q van Audi ooit komt begin 2020 naar Nederland en is vanaf 19 december op Audi.nl te configureren. De zeer complete standaarduitrusting van de Audi RS Q8 bevat onder meer matrix LED-koplampen, de Audi Virtual Cockpit met MMI navigatie plus, 4-zone comfortairconditioning en B&O premium audio met 3D sound. Hij is verregaand te personaliseren met individuele opties of pakketten. Zo is het optionele RS sportuitlaatsysteem met zwarte einddempers en een nog sportievere sound te bestellen voor € 1.620*. Het RS-dynamic pakket van € 17.500* biedt RS-keramische remschijven, speciale remzadels, een tot 305 km/u afgeregelde topsnelheid, een sportdifferentieel en actieve rolstabilisatie. Dit pakket is beschikbaar in combinatie met 23 inch lichtmetalen velgen die leverbaar zijn vanaf € 2.801*.

Klik hier om de prijslijst van de Audi RS Q8 te downloaden.