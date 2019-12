Porsche Taycan is winnaar Autoblog Auto van het Jaar 2019-verkiezing

Meer dan 3.000 bezoekers van Autoblog.nl hebben hun stem uitgebracht op de Autoblog Auto van het Jaar 2019-verkiezing. De Porsche Taycan mocht op precies een kwart van de stemmen rekenen en is hiermee de derde Porsche die deze verkiezing wint.

Top 9 Autoblog Auto van het Jaar 2019-verkiezing

Plaats 1 met 25% van de stemmen: Porsche Taycan

Plaats 2 met 18% van de stemmen: Audi RS 6 Avant

Plaats 3 met 14% van de stemmen: Audi R8

Plaats 4 met 13% van de stemmen: Toyota Supra

Plaats 5 met 9% van de stemmen: Peugeot e-208

Plaats 6 met 7% van de stemmen: Ferrari F8 Tributo

Plaats 7 met 5% van de stemmen: Bugatti Chiron Longtail

Plaats 8 met 5% van de stemmen: Renault Mégane R.S. Trophy-R

Plaats 9 met 5% van de stemmen: Mercedes-AMG A 45

Autoblog-review Porsche Taycan

Autoblog-redacteur Casper Heij nam eerder dit jaar in Amsterdam de sleutels in ontvangst van de Porsche Taycan, met de opdracht om deze 36 uur later weer in Luxemburg in te leveren. In deze video zoekt hij uit hoe leuk de Taycan rijdt: “Dit is de eerste elektrische auto waarvan ik hebberig word.”

Bron: Porsche Nederland en Autoblog