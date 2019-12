Het beste van 2019: AutoWeek op pad met de 911 Speedster

AutoWeek reed in mei dit jaar met de nieuwe Porsche 911 Speedster. Een sportwagen pur sang dankzij een atmosferische 4,0-liter zescilinder met een bereik van 9.000 toeren. De 911 Speedster levert 375 kW/510 pk en 470 Nm vergezeld door een zeer sportief geluid dat is geïnspireerd op de racerij. AutoWeek-redacteur Marco Gorter raakt er niet over uitgesproken: “Wat een waanzinnig sensationeel apparaat, het zou eigenlijk verboden moeten zijn!”

Bron: Porsche Nederland en AutoWeek.