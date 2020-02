Audi stapt met Robin Frijns in nieuw DTM-seizoen

Robin Frijns wil eerste overwinning in zijn derde DTM-seizoen

Titelverdediging doel na succesvolste DTM-seizoen ooit

Zes fabrieksrijders in ongewijzigde bezetting

In het weekend van 25 en 26 april start op het circuit in het Belgische Zolder het 2020-seizoen in de Duitse toerwagenserie DTM. Minder dan drie maanden voor de seizoenstart presenteert Audi de line-up van zes fabrieksrijders, die ten opzichte van het afgelopen jaar volledig ongewijzigd blijft. Dat betekent dat ook landgenoot Robin Frijns opnieuw voor Audi in de DTM aan de start verschijnt. Zoals gebruikelijk racet de DTM ook weer in Nederland: op 5 en 6 september worden er in totaal twee wedstrijden verreden op het TT-Circuit in Assen.

Voor Audi was het afgelopen jaar het succesvolste DTM-seizoen in de historie: het merk met de vier ringen won met de rijderstitel, de merkentitel en het teamkampioenschap alle titels in de DTM en behaalde twaalf overwinningen, twaalf snelste racerondes, twaalf pole-positions en maar liefst 40 van de 54 mogelijke podiumplaatsen uit de 18 wedstrijden. “Na zo’n grandioos seizoen kan alleen maar het beroemde motto ‘Never change a winning team’ gelden”, zegt Audi-sportdirecteur Dieter Gass. “In mijn optiek hadden we vorig jaar verreweg het sterkste rijderskader in de DTM. Daarom ben ik erg blij dat we in 2020 opnieuw op dezelfde zes rijders kunnen rekenen.”

Naast Robin Frijns (28) bestaat het rijdersteam van Audi in 2020 uit titelverdediger René Rast (33), Jamie Green (37), Nico Müller (27), Mike Rockenfeller (36) en Loïc Duval (37).

Frijns: “Eerste overwinning in de DTM nu het doel”

“Ik ben blij dat ik ook dit jaar weer in de DTM rijd,” verklaart Robin Frijns. “Het is gewoon een van de mooiste series om in te racen, zeker sinds de komst van de turbomotoren, die nog meer vermogen hebben!” Frijns combineert zijn deelname aan de DTM opnieuw met een seizoen in de Formule E, waarin hij inmiddels al meervoudig racewinnaar is. “Nu is ook mijn eerste overwinning in de DTM het doel,” aldus Frijns. “Vorig jaar zat ik er al een paar keer dichtbij, hopelijk lukt het dit seizoen!”

Komende week bereiden de Audi-coureurs zich op het eiland Lanzarote voor op het nieuwe DTM-seizoen. Van 16-18 maart vindt de officiële test op Monza plaats. In totaal staan er voor het seizoen 2020 tien evenementen met elk twee races op het programma. Na de seizoensstart in Zolder in België op 25 en 26 april staan er vier evenementen in Duitsland op de kalender. Nieuwe circuits voor 2020 zijn Anderstorp in Zweden, de Igora Drive in St. Petersburg in Rusland en Monza in Italië. Op 5 en 6 september rijdt de DTM opnieuw op het TT-Circuit in Assen.