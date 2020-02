De ijsdroom

In het eerste weekend van februari werd in Zell am See de GP Ice Race gehouden. Mede-organisator Ferdinand ‘Ferdi’ Porsche vertelt hoe zijn ijsdroom realiteit werd.

Zijn gedrevenheid heeft hij niet van een vreemde. Toevallig is zijn opa de oprichter van een zeker sportwagenmerk. Dankzij de 26-jarige architect Ferdinand ‘Ferdi’ Porsche wordt er in Zell am See weer geracet. Op ijs, welteverstaan.

Tijdens het feest dat is georganiseerd door de mensen achter de Californische Porsche-beweging Luftgekühlt, vertelt Ferdi hoe de GP Ice Race tot stand is gekomen. “Dit is het kindje van Vinzenz Greger en mijzelf”, legt hij uit. “We vroegen ons af waarom mensen van onze leeftijd niet meer geïnteresseerd zijn in de autosport, zoals wij. Toen we een keer in Zell am See waren om te skiën, ontdekten we de spijkerbanden die onder de Porsche 550 van mijn vader hadden gezeten. Hij gebruikte die tijdens ijsraces. Ik begon mij af te vragen waarom er al zo lang niet meer op ijs was geracet.”

“We bespraken met Hans-Joachim Stuck en Richie Lietz wat er nodig zou zijn om weer een ijsrace te organiseren, waar ook nog eens publiek op af kwam. We spraken de burgemeester, mensen van het lokaal toeristenbureau en de Oostenrijkse autosportfederatie. Alle puzzelstukjes vielen op hun plaats en 18 maanden later werd de eerste GP Ice Race gehouden. We hadden nooit verwacht dat er een paar duizend mensen op af kwamen.”

“Wat deze tweede editie van de GP Ice Race teweeg heeft gebracht, is niet te geloven. Moet je zien: we hebben Luftgekühlt in Zell am See! Er is zelfs een deelnemer uit Nieuw-Zeeland.”

Over de baan van 40 cm dik ijs, over een lengte van 600 meter, slippen en glijden auto’s die beeldschoon, van historische hoge waarde en soms simpelweg cool zijn. Tal van auto’s trekken skiërs over het circuit, en blazen het aloude ‘skijöring’ nieuw leven in. Twee Porsche-ambassadeurs wagen zich ook aan deze tak van skisport: coureur Jörg Bergmeister trekt de Noorse Olympisch skikampioen Aksel Lund Svindal over het ijs.

Onder luid gejuich betreden klassiekers van onschatbare waarde het circuit, maar het publiek gaat vooral op de banken als lokale deelnemers aan de start verschijnen met auto’s die bijeen worden gehouden met touw en plakband. Beroemde namen rijden een demonstratieronde met de elektrische Taycan Turbo S. Er zijn klassieke rallyauto’s, waardevolle museumstukken – iedereen heeft grote schik op het ijs van Zell am See.

Het 16.000 koppen tellende publiek is net zo boeiend als alle auto’s op het ijs. Een gemêleerd gezelschap, maar met een gemeenschappelijke liefde voor alles wat vier wielen heeft. Wanneer de zon ondergaat, barst één groot feest los, met dj’s die hun muziek mixen met het geluid van de auto’s die over het ijscircuit glijden.

De GP Ice Race wordt nu al omschreven als Goodwood on Ice. Met Ferdi Porsche en Vinzenz Greger heeft het evenement beslist de juiste, perfectionistisch ingestelde, racegekke personen aan het roer. Overeenkomsten met de eerste editie van het Goodwood Festival of Speed, in 1993, zijn er zonder meer. Maar voor de nieuwe generatie autosportliefhebbers is het delen van foto’s op social media net zo belangrijk als de uitslag van de races.

In zijn dagelijks leven als architect, vindt Ferdi Porsche het geweldig om te zien hoe zijn ideeën werkelijkheid worden. Met de GP Ice Race heeft hij een evenement bedacht dat kan uitgroeien tot een jaarlijkse reünie voor iedereen die van autosport houdt.