In de ban van de ’Ring

De Nürburgring is beroemd en berucht. Al meer dan 90 jaar oefent dit circuit in de Eifel een bijzondere aantrekkingskracht op de mens uit.

In 90 jaar is er veel veranderd. Het klimaat, het modebeeld – om nog maar te zwijgen over alle technologische ontwikkelingen. Eén ding bleef echter altijd hetzelfde: de Nürburgring. Dit circuit in de Eifel is een 20,8 kilometer lang asfaltlint dat in 73 bochten door valleien en over heuveltoppen slingert. Ooit stond de Nürburgring te boek als ‘enkelbaans eenrichtingsweg zonder snelheidsbeperkingen’. Feit is dat het circuit na al die jaren nog steeds een enorme aantrekkingskracht op de mens uitoefent.

“Aardappels schillen was niets voor mij”

Sabine Schmitz is coureur. Ze houdt van paarden en presenteerde TopGear. Ze betrad de Nordschleife voor het eerst op de fiets, daarna – stiekem – met de auto van haar moeder en toen in haar eigen Polo GT. “Mijn vader betaalde de banden. Ik denk dat ik inmiddels zo’n 30.000 rondjes op het circuit heb afgelegd.” Dat wil zeggen: ruim 600.000 kilometer. Schmitz is chauffeur van de ‘Ring Taxi’, maar startte ook in tal van races. De legendarische 24-uursrace won ze drie keer, in het langeafstandskampioenschap boekte ze zes zeges. En altijd in een Porsche van het Frikadelli Racing Team dat wordt gerund door haar partner Klaus Abbelen. Schmitz zou het hotel van haar ouders overnemen: Hotel am Tiergarten, pal aan de gelijknamige bocht. “Mijn oma vond het racen meer iets voor mannen, maar aardappels schillen was niets voor mij.” Alle grote namen uit de racewereld logeerden in Hotel am Tiergarten. Als er een zege werd gevierd, sneuvelden de lampen door de champagnekurken.

In de kelder runt Patrizio Persiani het restaurant Pistenklause. De muren hangen er vol met foto’s, raceposters, handtekeningen en oude raceverslagen. “Ik heb een Porsche Cayenne, maar ik zou op de ’Ring geen idee hebben welke kant ik op moest.” De afgelopen twintig jaar heeft hij het circuit maar zes keer bezocht waarvan één keer als passagier van de Ring Taxi, naast Sabine. “Dat vergeet ik nooit meer. Ik wist niet hoe ik het had …” Patrizio mag de Amerikaanse acteur en Porsche-coureur Patrick Dempsey tot zijn vaste gasten rekenen, zo ook de Russische oligarch Roman Abramovich. Na een dag actie op het circuit komen ze voor ontspanning in Pistenklause eten.

“Rijd voorzichtig, jongens!”

Reiner Strack is 89 jaar oud. Hij volgde zijn vader in 1958 op als circuitbeheerder. Nog altijd komt hij dagelijks naar het Café zur Nordschleife om een oogje in het zeil te houden. “Ik moet weten wat er gebeurt!” In 1995 ging Reiner met pensioen, maar wie de Nürburgring regelmatig bezoekt, weet precies wie Reiner is. “Vroeger zag je hier Kevers en gingen mensen zelfs met een camper het circuit op. Tegenwoordig komen ze met heel andere auto’s”, vertelt hij. “Ik waarschuwde jonge coureurs zoals Christian Menzel en Timo Kluck altijd dat het op sommige delen van het circuit nog wel eens glad kon zijn. Natuurlijk geloofden ze mij nooit. Dan eindigden ze achter de vangrails. Maar rijden dat ze kunnen!”

“Een Porsche gaat nooit kapot”

Ron Simon heeft dertien Porsches. “Die gaan simpelweg nooit kapot.” Met zijn bedrijf RSR verhuurt Simon auto’s voor tours door de Eifel, voor trackdays en races. Je kunt Simon ook inhuren als coach of voor een taxirit over de Nordschleife. “Kun je zelf geen Porsche betalen maar wil je wel graag eens met een Cayman S of GT3 RS over de Nürburgring rijden, dan ben je bij mij aan het juiste adres.”

Joachim Retterath is eigenaar van het tankstation op de Döttinger Höhe. Hij ziet meteen wie de ’Ring heeft overmeesterd, en wie niet. “Vroeger gebeurden er heel veel ongelukken, de auto’s waren toen veel minder veilig. Maar ook nu nog zie je meteen wie niet met z’n eigen auto naar huis gaat.” Retteraths tankstation is een ontmoetingsplek voor racefans waar je kunt tanken, iets kunt eten en drinken en waar je terecht kunt voor boeken en schaalmodellen. “Ik heb denk ik zo’n 100.000 modellen op voorraad”, zegt Retterath. “Als een volwassen man een modelletje van zijn droomauto heeft gekocht, zie je z’n ogen stralen.”

Een paar kilometer verderop in het Dorint Hotel bij start/finish is de Cockpit Bar gevestigd. Hier ontmoeten we Josef Moré. Hij heeft de bar zo’n 30 jaar lang gerund, veel gasten noemen het nog steeds ‘Josefs’. Gedecoreerd met race-memorabilia, posters, motoronderdelen, handtekeningen en bekers, is het nog altijd een populair toevluchtsoord voor amateurcoureurs en profs. Of het nu voor een overwinning, een podiumplek of een uitvalbeurt is, wanneer Moré een witte handschoen op de bar legt, weten de gasten hoe laat het is. Tijd voor een glas ijskoude ‘Eifelgeist’. Dan komen de emoties vanzelf los.

Porsche op de Nürburgring

Porsche was een van de eerste autofabrikanten die de Nordschleife als testlocatie ging gebruiken. Tegenwoordig zijn meer dan 37 bedrijven rond de Nürburgring gevestigd, vooral auto- en bandenfabrikanten. Op 56 dagen per jaar, van 8.00 uur ’s ochtends tot 15.15 uur ’s middags, is het circuit gereserveerd door deze bedrijven. Testrijders hebben een speciale rijtraining gevolgd om hier te mogen werken. Elke kilometer op de Nordschleife staat gelijk aan zo’n 100 testkilometers op de openbare weg. Zo is de volledige levenscyclus van een auto in korte tijd te simuleren. Een auto die goed wordt bevonden op de Nordschleife, doorstaat elke situatie – waar ook ter wereld.