Porsche werkt aan 3D-printtechnologie voor kuipstoelen

Porsche zorgt voor een revolutie in sportief zitten: met de conceptstudie ‘3D-printed bodyform full-bucket seat’ toont de sportwagenfabrikant een hightech alternatief voor de productie van kuipstoelen. Het middendeel van de stoel, het zitgedeelte en de rugleuning, komen gedeeltelijk uit een 3D-printer. In de toekomst kunnen klanten kiezen tussen drie hardheden (hard, medium, zacht) waarmee ze zelf het zitcomfort kunnen bepalen. Met deze nieuwe technologie laat de sportwagenfabrikant opnieuw zien dat het nauwe banden onderhoudt met de autosport. Professionele coureurs zitten nu meestal al in een racestoel die volledig aan hun lichaam is aangepast.

“De stoel is de interface tussen de bestuurder en zijn auto en is daarom belangrijk voor een precieze, sportieve rijstijl. Daarom zijn kuipstoelen die aan individuele bestuurders zijn aangepast al lange tijd gebruikelijk in racewagens,” zegt Michael Steiner, lid van de Raad van Bestuur voor Research en Development bij Porsche. “Met de ‘3D-printed bodyform full-bucket seat’ maken we wederom racetechnologie bereikbaar voor onze klanten.” Naast de ultieme ergonomie, die binnen de autosport al heel normaal, is valt de nieuwe sportstoel ook op door zijn unieke ontwerp, zijn lagere gewicht, het verbeterde comfort en de passieve airconditioning.

De ‘3D-printed bodyform full-bucket seat’ is gebaseerd op de lichtgewicht kuipstoel van Porsche en is gemaakt in een sandwichconstructie. Een basisframe van polypropyleen (EPP) is verlijmd met een ademende comfortlaag op basis van polyurethaan. Het geheel is vervaardigd met behulp van een 3D-printer. De buitenkant van de stoel bestaat uit het zogeheten ‘Racetex’ dat is geperforeerd. Daardoor is passieve airconditioning mogelijk. ‘Doorkijkjes’ bieden zicht op gekleurde componenten in de 3D-geprinte roosterstructuur en geven de stoel zijn onmiskenbare ontwerp.

Via Porsche Tequipment is de ‘3D-printed bodyform full-bucket seat’ vanaf mei beschikbaar als bestuurdersstoel voor de 911- en 718-modelserie. Porsche beperkt het aanbod aanvankelijk tot veertig stoelprototypes in combinatie met een 6-puntsgordel voor gebruik op Europese circuits. Porsche houdt bij het ontwikkelingsproces rekening met de feedback van zijn klanten. Daarna zullen de dan goedgekeurde ‘3D-printed bodyform full-bucket seats’ via Porsche Exclusive Manufaktur in drie verschillende hardheden en kleuren verkrijgbaar zijn. Als voldoende klanten hier belangstelling voor hebben zal de technologie op de lange termijn ook volledig gepersonaliseerde oplossingen mogelijk maken. Naast een uitgebreid kleurengamma zullen de stoelen dan ook volledig aan de lichaamsbouw van de individuele klant kunnen worden aangepast.