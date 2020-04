Een wereldbaan

Richard Pardon is in slechts een paar jaar tijd ver gekomen. Van een hobbyist groeide hij uit tot de officiële fotograaf van het TAG Heuer Porsche Formula E Team.

Er zijn maar weinig fotografen die vanachter hun camera vandaan zelf in de spotlights durven te stappen. En dat geldt ook voor Richard Pardon. Hoewel zijn Instagram account inmiddels wordt gevolgd door ruim 33.000 liefhebbers, zijn er geen selfies te vinden. “Kun je niet gewoon beelden van auto’s gebruiken?” vraagt hij, onrustig in zijn stoel schuifelend. Maar voor één keer in zijn carrière draait het niet om glanzend gepoetst metaal.

Terwijl een groot deel van de wereld in lockdown is, en alle niet-noodzakelijke reisbewegingen in de ban zijn gedaan, is de fotoshoot waarvoor Richard geboekt is, gecanceld. In plaats daarvan zit hij nu aan de ene kant van een video call, en wordt hij ondervraagd over zijn carrièremove van kiekjesmaker tot officiële fotograaf van het TAG Heuer Porsche Formula E Team. Voor iemand die de afgelopen tien jaar zelf door een lens getuurd heeft, lijkt hij wat verrast door de vraag om een foto van hemzelf.

De getalenteerde 32-jarige Brit heeft foto’s geschoten voor enkele van de grootste namen in de autowereld, reisde naar exotische plekken als Mongolië en Chili en zag zijn werk terug op de covers van zoveel automagazines dat hij de tel is kwijtgeraakt. “Het moeten er honderden zijn,” schat Richard ietwat verlegen. Het verbod op reizen is de enige reden waarom hij nu tijd heeft voor dit interview. In 2018 hield hij het aantal internationale vluchten bij waarop hij voor zijn werk vloog: het waren er 102. Dit drukke programma heeft uiteraard ook zijn voordelen – Richard heeft inmiddels zijn derde Porsche (een Cayman GT4) – maar nog maar enkele jaren geleden had hij een ‘behoorlijk saaie’ baan in de werving en selectie en stak hij elke overgebleven Pond in trackdays.

“Ik heb altijd een voorliefde gehad voor auto’s en autosport. Ik begon met karten en nam deel aan de Formule TKM en Formule Rotax, en won het 2001-kampioenschap in de eerste categorie. Zo bracht ik mijn tijd als tiener het liefst door. Vervolgens kwam ik via mijn opa in de camera’s terecht, en begon ik op de circuits ook foto’s te maken,” legt Richard uit.

Hij postte zijn foto’s in online fora waar ze al snel grote waardering oogstten. Toen Fast Car en het inmiddels ter ziele gegane magazine Max Power contact zochten om te vragen of ze een aantal beelden konden kopen, was een nieuwe carrière geboren. “Net rond die tijd werd ik ontslagen bij mijn werkgever en mijn toenmalige vriendin – zelf een professioneel fotografe – spoorde me aan om van mijn hobby mijn werk te maken.”

Dankzij zijn talent en een portie geluk ontwikkelde zijn carrière zich vanaf dat moment in hoog tempo. “Ik fotografeerde een kerel die ik kende en die auto’s bouwde (inmiddels bekend als TV-presentator Ant Anstead), en hij introduceerde me bij een eigenaar van een grote autocollectie, die me betaalde om voor hem te fotograferen. Ik wist niet precies wat ik aan het doen was – fotograferen in wat feitelijk een studio was, was volledig nieuw voor me – maar ik deed wat goed voelde en dat pakte redelijk goed uit. Hij vroeg me op een gegeven moment om in één van zijn auto’s te rijden (een Jensen Interceptor) voor een shoot in CAR magazine, en ik stemde toe. Uit verveling haalde ik zelf mijn camera voor de dag om wat plaatjes te schieten. “Toen een journalist van CAR kwam kijken wat ik had geschoten, bood hij me een paar opdrachten aan, en vervolgens ging het hard.”

Daarop volgden klussen voor gerenommeerde titels als Top Gear, EVO en Road and Track, gevolgd door directe opdrachten vanuit autofabrikanten. Sindsdien heeft Pardon enkele van de belangrijkste nieuwsfeatures, auto’s en events voor Porsche vastgelegd. Voorbeelden zijn de wereldprimeurbeelden van de Cayenne Coupé en Taycan, en de eerste rijbeelden van iconen als de 911 GT2 RS en 718 Spyder. Richard maakte deel uit van een team dat in 66 uur tijd 5.406 km aflegde, van de Poolcirkel tot aan het meest zuidelijke puntje van Spanje, om het langeduurkarakter van Le Mans aan de wereld te tonen. Tevens was hij present bij het moment waarop Porsche een nieuw Guinness World Record vestigde door een standaard Cayenne een 285 ton zware Airbus A380 voort te laten trekken. Daarnaast schoot hij vanuit helikopters zonder deuren, vanaf het dak van een volgauto en maakte hij één van zijn favoriete foto’s – een driftende GT4 op een circuit – vanaf de motorkap (voor) van een 911.

Eind 2019 ontving Pardon wat hij omschrijft als de ‘ultieme gig’: het fotograferen van Porsche’s debuut in de wereld van de Formule E. “Een studioshoot voor Porsche – het schieten van de allereerste beelden van een compleet nieuw model – is een enorm voorrecht,” aldus Richard. “Uiteraard brengt zo’n klus de nodige druk met zich mee, maar het is een eer; alsof je deelgenoot wordt gemaakt van een belangrijk geheim. En ik ben altijd zeer gevleid wanneer ik de vrijheid krijg om een auto te schieten zoals ik denk dat hij er het beste uit komt.”

“De Formule E-opdracht is echt een droom. Niet alleen worden mijn twee passies – fotografie en autosport – er in gecombineerd; het biedt me tevens de mogelijkheid om een klein rolletje te spelen in het creëren van een stukje Porsche-historie. Onderdeel zijn van de tests, het vastleggen van de auto tijdens zijn eerste kilometers, de wereld rondreizen en bekend geraken met de coureurs, de engineers en iedereen achter de schermen… het is fantastisch! Over vijf jaar zouden de foto’s die ik nu maak in het Porsche Museum kunnen hangen. Hoe geweldig zou dat zijn! Het is een baan – en een prachtige – maar als je er zo verliefd op bent als ik, beschouw ik het niet langer als werk.”