Larry ten Voorde blijft aan de leiding in Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition

Net als tijdens het eerste evenement van de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition was de Nederlandse coureur Larry ten Voorde ook tijdens het tweede raceweekeinde succesvol op het circuit van Silverstone. Daar scoorde hij vandaag een overwinning en een tweede plaats. Na twee van de vier virtuele evenementen, elk met twee simraces, staat de rijder van Team GP Elite daarmee nog steeds gedeeld aan de leiding in de tussenstand.

Net als twee weken geleden op het Circuit de Barcelona-Catalunya was er vandaag op het Britse circuit van Silverstone voor Ten Voorde opnieuw een hoofdrol, samen met de Turkse rijder Ayhancan Güven, twee jaar geleden nog Benelux-kampioen in de Porsche Carrera-competitie. Wederom vochten de twee in beide wedstrijden van start tot finish een keiharde strijd uit. Daarmee bezorgden ze de duizenden kijkers via de diverse online-livestreams en in Nederland ook via de live-uitzending via Ziggo Sport volop onderhoudende race-actie.

Ten Voorde pakt met betere start de leiding

In de eerste race nam Ten Voorde dankzij een betere start de leiding, terwijl Güven, die vanaf pole-position was vertrokken, zelfs even terugviel naar de derde positie achter de goed gestarte Max van Splunteren. Daarmee reden er twee GP Elite-rijders op de eerste twee posities, maar dat was slechts van korte duur. Nog in de eerste ronde passeerde Güven Van Splunteren in de strijd om de tweede plaats. Jesse van Kuijk had als zevende eveneens een goede uitgangspositie, maar raakte in de tweede ronde tot twee keer toe betrokken bij een aanrijding en viel daardoor ver terug. Twee ronden later moest Van Splunteren zijn meerdere erkennen in Porsche-fabrieksrijder Nick Tandy, één van de gastrijders in de wedstrijd.

Ten Voorde reed ondertussen zonder problemen zijn ronden en leek op weg naar de overwinning, maar in de slotfase kwam Güven zienderogen dichterbij. In de laatste ronde raakte Güven Ten Voorde, waarop onze landgenoot wat terrein verloor en de Turkse rijder van het team martinet by Almeras de leiding kon overnemen. Güven kwam daarna als winnaar over de eindstreep, vóór Ten Voorde en Tandy. Van Splunteren werd als vierde geklasseerd. Jaap van Lagen sloot de race als 18e af, Van Kuijk werd 28e. “Ik begon te blokken in de laatste twee bochten. Dat had ik niet moeten doen: Güven zag een klein gaatje en zette hem er gewoon vol in. Daardoor spinde ik en nam hij de leiding. Gelukkig kon ik toch nog als tweede eindigden,” zei Ten Voorde.

Geweldig duel tussen Güven en Ten Voorde

De uitslag van de eerste race bepaalde ook de volgorde van de startopstelling voor de tweede wedstrijd. Güven nam bij de start de leiding vóór de beide GP Elite-rijders Ten Voorde en Van Splunteren, maar al snel vond ook de Duitser Leon Köhler aansluiting bij het groepje. In de derde ronde reed Van Splunteren bij het baangedeelte Becketts iets te enthousiast over de kerbstones, waardoor hij wat snelheid verloor en geraakt werd door Köhler. Daarop viel hij terug tot de 15e plaats. Vooraan ontspon zich vervolgens een geweldig duel tussen Güven en Ten Voorde, waarbij de twee kemphanen meermaals zij-aan-zij reden. In de voorlaatste ronde nam Ten Voorde kort de leiding over, maar was die positie vlak daarna alweer kwijt. De beslissing viel in de slotronde, toen Jaap van Lagen als achterligger bij Copse in de rondte ging en het aanstormende tweetal Güven en Ten Voorde moest uitwijken. Güven reed naar links, Ten Voorde naar rechts en daarmee kon laatstgenoemde de leiding nemen en de wedstrijd op zijn naam schrijven. Güven eindigde als tweede vóór de Luxemburger Dylan Pereira. Max van Splunteren werd als 12e geklasseerd, een plaats voor Jesse van Kuijk. De onfortuinlijke Van Lagen sloot de race als 24e af. “Nadat de eerste race voor mij toch wat teleurstellend was geëindigd, heb ik snel de knop omgezet,” verklaarde winnaar Ten Voorde na afloop. “Een mooie wedstrijd gereden en kunnen winnen. Of het geluk was? Dingen gebeuren altijd om een reden… Het was mooi, op naar de volgende!”

Het digitale seizoen wordt komende zaterdag al voortgezet, met twee virtuele races op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen.