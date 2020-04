Porsche Finder: vind nu ook je nieuwe droom-Porsche online

Porsche heeft de Porsche Finder zoekfunctie vernieuwd en verder uitgebreid. Naast Porsche Approved-occasions, occasions en classics presenteert Porsche Finder voortaan ook een selectie van het Nederlandse aanbod van geheel nieuwe Porsche-modellen.

Met een actueel aanbod van ruim 850 nieuwe en gebruikte auto’s is het vernieuwde Porsche Finder dé plek om online snel de ultieme droom-Porsche te vinden. Tot nu toe presenteerde Porsche Finder centraal al het gecombineerde aanbod aan Porsche Approved-occasions, occasions en classics dat bij de Nederlandse Porsche Centra te koop staat. Door nu ook het aanbod aan nieuwe auto’s toe te voegen, is Porsche Finder direct het meest complete adres van Nederland voor een nieuwe of (jong)gebruikte Porsche.

Porsche Finder

Porsche Finder biedt liefhebbers die niet te lang op hun droomauto willen wachten een snelle en eenvoudige oplossing. De zoekfunctie biedt Porsche Centra de mogelijkheid om hun auto’s zo compleet mogelijk te presenteren, inclusief grote afbeeldingen, prijzen, uitgebreide technische gegevens en optionele extra’s. Consumenten kunnen Porsche Finder gebruiken om heel gericht te zoeken. Op nieuw, Approved, occasion of classic, op modelvariant (zoals de Targa of Sport Turismo) en zelfs op specifieke uitrustingsfeatures, bijvoorbeeld Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB).

Het vernieuwde Porsche Finder staat inmiddels live, bekijk hier het aanbod nieuwe en gebruikte Nederlandse Porsche-modellen.

Voor Porsche 24 members: https://finder.porsche.com/nl/nl_NL/search/list