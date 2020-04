Team GP Elite maakt Supercup-debuut in virtuele editie

De Porsche Mobil 1 Supercup start het nieuwe seizoen – als gevolg van de huidige situatie rond het coronavirus – niet in het voorprogramma van de Formule 1, maar met een serie virtuele races. In deze nieuwe Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition binden de coureurs en teams uit de echte Supercup – waaronder het debuterende Nederlandse Team GP Elite – en een aantal extra deelnemers de strijd met elkaar aan in de virtuele Porsche 911 GT3 Cup racer. De races worden in Nederland live uitgezonden op Ziggo Sport.

“Virtuele autosport – het zogenaamde simracen – wordt steeds populairder, ook op een professioneel niveau. Dat wordt onderstreept door het grote succes van Porsche’s overkoepelende esports-activiteiten. Tot ons echte seizoen van start gaat, hebben we met de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition een prachtig platform gecreëerd voor onze rijders en teams,” zegt Oliver Schwab, binnen Porsche verantwoordelijk voor de Porsche Mobil 1 Supercup.

Nederlandse deelname met esports-ervaring

Ook Team GP Elite, het Nederlandse team dat dit jaar met steun van Pon Porsche Import aan de Porsche Mobil 1 Supercup deelneemt, treedt met coureurs Larry ten Voorde, Jesse van Kuijk en Max van Splunteren aan in de virtuele editie van het kampioenschap. Daarmee geeft de Nederlandse Porsche-importeur een passend vervolg aan de eerder dit jaar gelanceerde esports-activiteiten. Het Porsche24 driven by Redline Esports-team pakte afgelopen februari direct de overwinning tijdens de 12 Uur van Bathurst, de eerste wedstrijd waaraan het esports-raceteam deelnam. Ten Voorde, Van Kuijk en Van Splunteren, die een belangrijk aandeel hadden in dat succes, nemen die simrace-ervaring nu mee naar de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition, die komend weekend van start gaat.

Eerste races aanstaand weekend

Aansluitend op de testdag van afgelopen zondag (29 maart) worden de eerste twee races van de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition op zaterdag 4 april verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. Andere circuits die in de virtuele merkencup worden aangedaan, zijn Silverstone (Groot-Brittannië) op 18 april, Spa-Francorchamps (België) op 25 april en Monza (Italië) op 16 mei. Naast twee sprintraces van 25 minuten bestaat het raceprogramma uit een vrije training (30 minuten), een kwalificatie (15 minuten) en een warm-up (20 minuten).

Het startveld bestaat uit maximaal 40 coureurs. Deelname is uitsluitend voorbehouden aan de teams en coureurs die officieel staan ingeschreven voor de echte Porsche Mobil 1 Supercup, aangevuld met een aantal genodigden. De auto’s die door de Supercup-teams worden ingezet, zijn voorzien van dezelfde kleurstelling als op de echte circuits. Naast het overall kampioenschap strijden de coureurs tevens voor overwinningen in de ProAm- en rookie-klasse.

Deze virtuele versie van de Porsche Mobil 1 Supercup concurreert overigens niet met de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, die nu zijn tweede seizoen ingaat. Die cup is bedoeld voor professionele simracers en aspirant-professionals. “Met de Porsche TAG Heuer Esports Supercup hebben we onze autosportactiviteiten verder uitgebreid en bieden we simracers de mogelijkheid om lid te worden van de internationale Porsche Motorsport-familie,” aldus Marco Ujhasi, Esports Manager van Porsche Motorsport. “We kijken er nu naar uit om ook onze collega’s van de echte Supercup te supporten en hen met iRacing een passend platform te bieden.”

De Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition maakt gebruik van de iRacing simportal. Fans kunnen de sessies live volgen via YouTube en Twitch. In Nederland worden de races uitgezonden op Ziggo Sport (gratis voor Ziggo-abonnees), Ziggo Sport Select en Ziggo Sport Racing (beide binnen het Ziggo Sport Totaal tv-pakket).

Racekalender Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition 2020

4 april: Race 1 & 2, Circuit de Barcelona-Catalunya (Spanje)

18 april: Race 3 & 4, Circuit Silverstone (Groot-Brittannië)

25 april: Race 5 & 6, Circuit Spa-Francorchamps (België)

16 mei: Race 7 & 8, Autodromo Nazionale Monza (Italië)