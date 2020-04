Voor alle 911-modellen: nieuw two-tone lederen interieur van Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur heeft in samenwerking met de designers van het ontwikkelingscentrum in Weissach een nieuw interieurconcept voor de Porsche 911 ontworpen. Het exclusieve lederen interieur is opgebouwd uit een bijzondere combinatie van kleuren, materialen en individuele accenten en is nu te bestellen voor alle 911-modellen.

“Personalisatie is een belangrijk element bij Porsche,” verklaart Alexander Fabig, Vice President Individualisatie en Classic bij Porsche AG. “Zo’n 90 procent van alle 911-modellen wordt op basis van klantenwensen gepersonaliseerd. 25 procent van alle 911’s die Porsche wereldwijd levert, is via Exclusive Manufaktur gepersonaliseerd. Met de nieuwe ‘Lederen Interieur Exclusive Manufaktur’ optie voegen we opnieuw een exclusieve feature aan onze lange lijst van mogelijkheden toe, die inmiddels uit ongeveer 700 opties bestaat. In eerste instantie bieden we een keuze uit vier kleurcombinaties, later gevolgd door meer varianten.”

In eerste instantie vier kleurcombinaties

Het two-tone interieur is beschikbaar in de kleurcombinaties Bordeauxrood/krijt, zwart/leisteengrijs, leisteengrijs/IJslandgroen en grafietblauw/Mojavebeige. De nieuwe kleurschakering highlight de 2+2 individuele stoelen. De talrijke decoratieve stiksels en de kruissteken op het stuurwiel worden in de contrastkleuren uitgevoerd. Andere opvallende accenten zijn de Porsche Exclusive Manufaktur inscriptie op de cover van het opbergvak in de tunnelconsole, het gestanste Porsche-logo in de hoofdsteunen en de Race-Tex afwerking van de veiligheidsgordels in de Coupé-modellen.