Larry ten Voorde “zonder druk” naar finale Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition

Na races op de digitale circuits van Barcelona, Silverstone en Spa-Francorchamps staat aanstaande zaterdag de finale van de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition op het programma. Ditmaal is het beroemde Autodromo Nazionale Monza, de ‘Temple of Speed’, de digitale plaats van handeling. Onze landgenoot Larry ten Voorde heeft daarbij prima kansen op het binnenhalen van de kampioenstitel: zijn achterstand op Ayhancan Güven bedraagt slechts twee punten. Het Nederlandse Team GP Elite heeft een flinke voorsprong in het teamklassement.

De Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition is in het leven geroepen als alternatief zolang de fysieke races op het circuit nog niet gehouden kunnen worden. “De zes tot dusver gehouden races laten zien dat de Porsche Mobil 1 Supercup ook digitaal goed is voor spannende autosport”, zegt Oliver Schwab, projectleider Porsche Mobil 1 Supercup.

De Nederlander Larry ten Voorde, uitkomend voor het Nederlandse Team GP Elite, en de Turkse rijder Ayhancan Güven, voormalig kampioen in de Benelux-competitie met de Porsche 911 GT3 Cup, waren tot nu toe de absolute smaakmakers en bepaalden het tempo aan de kop van het veld. Beide coureurs stonden in alle races op het podium, waarbij Ten Voorde twee keer als winnaar werd afgevlagd. Güven heeft drie overwinningen op zijn naam staan en staat daarmee nipt voor Ten Voorde in het rijdersklassement.

Ten Voorde: “Ik heb niks te verliezen”

“De druk ligt bij hem, niet bij mij”, stelt Larry ten Voorde voorafgaand aan de seizoensfinale, waarin wederom twee races verreden worden. “Ik heb niks te verliezen, ik kan alleen maar naar voren. Natuurlijk zal ik er alles aan doen om kampioen te worden. Ik heb er de afgelopen weken hard voor getraind en ook nu nog ben ik druk bezig om voor Monza optimaal voorbereid te zijn. Ik kijk ernaar uit!”

Daarbij heeft Ten Voorde goede herinneringen aan het vermaarde circuit in het Koninklijke park nabij Milaan. “Vorig jaar heb ik daar in de echte Supercup mijn eerste overwinning behaald”, vertelt hij, nog steeds met hoorbaar enthousiasme. “Het is een prachtig circuit met veel technische punten. Op de lange rechte stukken speelt het slipstreamen een belangrijke rol voor mogelijke inhaalacties, terwijl er ook plaatsen zijn waar er heel hard wordt aangeremd. Vooral de eerste bocht, een krappe chicane na het rechte stuk van start en finish. Reken maar dat dat spektakel wordt, met 30 of 34 virtuele Porsches dichtbij elkaar. Als altijd is een goede startpositie van groot belang, dus vandaar dat we hard werken aan de juiste afstelling.”

Naast de strijd om de algehele rijderstitel wordt tijdens de finale op Monza ook de competitie in de andere klassementen beslist. Max van Splunteren, eveneens uitkomend voor Team GP Elite, staat op de tweede plaats in de strijd om de rookie-titel, 14 punten achter de Duitser Leon Köhler. Ook Jesse van Kuijk komt weer voor Team GP Elite in actie. Dankzij de goede resultaten van Ten Voorde, Van Kuijk en Van Splunteren staat Team GP Elite met een relatief comfortabele voorsprong van 59 punten aan de leiding in de stand van het teamkampioenschap. De vierde Nederlander in het veld is ook dit weekeinde weer Jaap van Lagen, die rijdt voor het Zwitserse Fach Auto Tech.

Ook tijdens de finale van de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition bestaat het programma uit twee wedstrijden van elk 25 minuten. De kwalificatie, bepalend voor de startposities in de eerste race, staat van 16.00 tot 16.15 uur op het programma, gevolgd door de eerste wedstrijd van 16.20 tot 16.45 uur. Dan is er een warm-up van 16.50 tot 17.10 uur. De uitslag van de eerste race is tevens de basis voor de startopstelling van race twee, die verreden wordt van 17.12 tot 17.37 uur sluit het evenement af. De races zijn te volgen via de livestream opwww.porsche.de/virtualPMSCMonza, op Youtube, via www.eurosport.com en www.eurosport.nl. Ziggo Sport zendt de races in Nederland wederom live op televisie uit. Voorafgaand aan het raceprogramma beschouwen Robert Doornbos en Rob Kamhues de finale race voor vanuit Move in Amsterdam.