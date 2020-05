Wereldpremière nieuwe 911-modellen op online tv-kanaal 9:11 Magazine

Vanaf 18 mei onthult Porsche twee nieuwe 911-modellen via zijn eigen online TV-kanaal. Op www.911-magazin.porsche.de geven drie opeenvolgende afleveringen kijkers alle ins & outs over de speciale technische features, historische achtergronden en het design van de nieuwe auto’s. Als gevolg van het wereldwijde verbod op evenementen vanwege het coronavirus presenteert Porsche zijn modellen hiermee voor het eerst op virtuele wijze aan media en liefhebbers.

“Porsche staat synoniem voor pioniersgeest. En het is precies die innovatiekracht die in deze uitdagende tijden uitkomst biedt. Voor deze wereldpremière creëren we een nieuwe aanpak, en presenteren we voor het eerst twee nieuwe sportwagenmodellen in een digitaal format. De onthulling wordt authentiek, informatief en verrassend; een benadering zoals je die enkel van Porsche mag verwachten. Het is een presentatie op gepaste afstand, maar tegelijkertijd inniger dan ooit tevoren, bijna in je huiskamer,” aldus Dr. Sebastian Rudolph, Vice President Communications, Sustainability & Politics bij Porsche AG. “Voor het eerst gebruiken we ons online tv-kanaal 9:11 Magazine voor deze virtuele wereldprimeurs, waarbij we gebruikmaken van state-of-the-art technologie en gerenommeerde experts. Met deze benadering geven we een nieuwe wending aan ons digitale productcommunicatie-aanbod.”

De 9:11 Magazine-afleveringen kort samengevat.