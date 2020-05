Oeps: auto dicht met de sleutels erin

Je hebt er net een autorit op zitten. De auto staat geparkeerd, je stapt uit en gooit je tas om je schouder. Met de telefoon in je ene hand en de sleutels in de andere, gooi je de deur dicht. Oeps! Je had je sleutels niet vast… die liggen nu vanuit je auto naar je te schitteren. Je geeft nog een ruk aan de deur, maar die zit al op slot.

Dit scenario is je misschien wel eens overkomen. Maar wat doe je als de autosleutels nog in de auto liggen en de deur in het slot is gevallen? Bel je dan je autoverzekering? Of kun je het zelf oplossen?

De reservesleutel

Ben je thuis terwijl dit gebeurt? Kijk dan of je de reservesleutel kunt vinden. Dit is de meest simpele oplossing. Als je net op de plek van bestemming komt, kant dit een beetje lastig zijn. Want niet iedereen heeft standaard de reservesleutel mee. Heb je geen extra sleutel? Laat dit dan een tip zijn om er eentje aan te maken. En stap je met iemand in de auto? Geef hem of haar dan de reservesleutel.

Acrobaat spelen in de kofferbak

Geen extra sleutel op zak? Dan heb je hier misschien wat aan. Het klinkt een beetje gek, maar soms is de kofferbak nog open in zo’n situatie. Probeer of je via de kofferbak op de achterbank van je auto kunt komen. Een beetje acrobatiek en lenigheid is wel vereist. Pak snel die sleutels en laat ze pas los als je weer buiten met beide benen op de grond staat.

Je autoverzekering met pechhulp

Heb jij bij het afsluiten van je autoverzekering ook gekozen voor pechhulp? Dan heb je waarschijnlijk geluk! Want bij de meeste autoverzekeringen word je gewoon geholpen als je de sleutels in je auto hebt laten liggen. Grootste voordeel; je wordt snel geholpen en je hoeft er niet lenig voor te zijn.auto

De slotenmaker of autodealer

Als je geen pechhulp bij je autoverzekering hebt afgesloten, is de laatste tip om contact op te nemen met een slotenmaker of autodealer. Vaak weet een autodealer wel een trucje om jouw auto van buitenaf weer open te maken. En een slotenmaker is gespecialiseerd in het openmaken van deuren, dus daar ben je ook aan het goede adres.

Ik raad je altijd aan om niet zelf dingen uit te proberen. Je leest online ook wel tips met een kledinghanger of schroevendraaier, maar je hebt hiermee kans dat je je auto beschadigt. Dat wil je natuurlijk niet! Als je er zelf niet uitkomt met een reservesleutel of de kofferbak, schakel dan een professional in.