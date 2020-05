Betrokken bij een ongeval? Kom erachter wanneer je recht hebt op een vergoeding!

Als u betrokken raakt bij een verkeersongeval dan is voertuigschade natuurlijk erg vervelend. Wat nog veel vervelender is, is als u zelf letselschade opgelopen heeft. Een ongeval kan daardoor voor lange tijd en misschien zelfs voor altijd een grote impact hebben. Wanneer een ongeval waarbij u betrokken bent geraakt niet door uzelf veroorzaakt is, is het vaak mogelijk om bepaalde schade bij de verantwoordelijke te achterhalen. Dit maakt de impact niet minder groot, maar zo is het toch mogelijk om de financiële schade te beperken. Niet alleen de extra kosten die u door een ongeval moet maken, maar ook de inkomsten die u misloopt kunnen worden verhaald op de tegenpartij.

Recht op een vergoeding?

Iemand heeft recht op een vergoeding van materiële en immateriële schade wanneer iemand anders verantwoordelijk is voor deze schade. De zogenoemde letselschade die al geleden is èn de toekomstige letselschade moeten beide vergoed worden. U moet natuurlijk in alle gevallen wel kunnen aantonen dat de tegenpartij hiervoor verantwoordelijk is. Dit kunt u doen door bewijs te verzamelen. Is u een tijd geleden onrecht aangedaan? Ook dan kunt u misschien de letselschade nog verhalen. Mocht dit het geval zijn, dan raden we u aan om een letselschade jurist te raadplegen in plaats van een letselschade advocaat. Dit kan u aardig wat geld schelen. Het verschil is dat een letselschade jurist ‘gratis’ mag werken. De kosten van uw jurist mogen worden gezien als onderdeel van uw schade en zullen daardoor vergoed worden door de verzekeraar van de tegenpartij.

Advies bij letselschade.

