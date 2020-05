De Porsche Taycan Turbo in Bangkok. Achter het stuur: Tenn, de organisator van het Zuidoost-Aziatische cult-evenement Das Treffen. Al voor het vierde achtereenvolgende jaar kwam de community eind vorig jaar bijeen. Voor het eerst was de nieuwe elektrische Porsche Taycan van de partij. Electrifying!

Bangkok gonst – luidruchtig, kleurrijk, bewogen door z’n rock-around-the-clock cultuur – maar we starten met een beleefd ‘hallo!’ bij de voordeur. Sihabutr Xoomsai bekijkt ons aandachtig door de glazen van zijn opvallende bril. Hij haalt bijna verlegen zijn vingers door zijn warrige haar en wuift ons dan binnen: “Iets te drinken?” Dit is duidelijk het huis van iemand die houdt van kunst en architectuur, mannelijke coolness en stijlvol relaxed. Met zijn glazen elementen, staalconstructies en schijnbaar onafgewerkte bakstenen muren zou het huis van ‘Tenn’, zoals vrienden, collega’s en medewerkers van de filmmaker annex journalist hem noemen, net zo makkelijk in de Hollywood Hills kunnen staan.

Tenn ziet dat we z’n geopende garage al hebben opgemerkt. Hij grijnst. “Ik lijk iets met Porsche te hebben; het valt niet te ontkennen. Ik heb hier momenteel een paar 911’s van vrienden staan – die gele 993 GT2 bijvoorbeeld – maar de 911 met korte wielbasis is van mij, net als de 997 Carrera S. Het aanbod wisselt hier nog wel eens.” Tenn gaat ons voor naar zijn woonkamer. Een zilverkleurige Porsche 930 staat in een glazen huis dat met behulp van een lift naar binnen is gehesen. “Het duurde een tijdje voordat mijn vrouw ermee instemde, maar nu kan ik in de woonkamer echt auto’s wassen,” zegt Tenn met een dikke knipoog. “I must be crazy.” Nee, hoor. Niet echt.

Integendeel zelfs; zijn verhaal klinkt helemaal niet gek. Er zit een onweerstaanbare logica in. Geboren in Bangkok in augustus 1970, ging hij naar de middelbare school in de Verenigde Staten en volgde hij daarna de filmacademie. Tenn bracht als twintiger de zomer door in Bangkok toen een van de vrienden van zijn vader langskwam voor een bezoekje. De man reed voor in zijn Porsche 964 uit 1991, in de opvallende paars/rode kleur Amethyst Metallic.

Tenn herinnert zich nog ieder detail en elk moment. “Op een gegeven moment gooide hij me de sleutel van zijn Porsche toe en zei: ‘Waarom ga je niet wat bier voor ons halen?’ Ik kon mijn geluk niet op. Ik vertrok meteen voordat hij er op terug zou komen maar toen ik bij de winkel aankwam, was ik het geld vergeten. Dus moest ik nog een keertje heen en weer.” Wat jammer. Tenn grijnst. “Ik zal me dat moment voor altijd herinneren. Het geluid. Het gevoel. Maar wat me echt is bijgebleven, was dit: de Porsche-spirit is voor iedereen; het is niet exclusief. Als echte liefhebber wil je het enthousiasme delen. Een Porsche is voor iedereen.”

Pauze. Tenn denkt nog aan het moment terug en geniet. Dan springt hij op. “We gaan naar buiten. Ik ben erg benieuwd.” De reden voor zijn opwinding staat beneden op hem te wachten. Wit, elektrisch, krachtig: de Taycan Turbo. Hij deelt ook deze rit in de geest van de broederschap die hij bij z’n eerste rit in de 964 ook al ervoer. Tenn mag de Taycan ervaren en wij ervaren Bangkok. Een eerlijke deal, lijkt ons. De reis is turbulent en explosief, verbijsterend en boeiend – de Zuidoost-Aziatische metropool overweldigt ons met indrukken. Oude tempels ontkiemen als zeldzame bloemen tussen beton en asfalt; blokken van één verdieping met afbrokkelende stucwerkgevels verdringen zich rond moderne wolkenkrabbers; geuren en kleuren van psychedelische intensiteit trekken ons in een maalstroom van sensaties.

De elektrische Porsche lijkt zich thuis te voelen in deze stad. Hij gaat achteloos op in de chaos, sprint met epische kracht van verkeerslicht naar verkeerslicht en navigeert behendig door de krapste plekken als een slangenmens. Scherp remmen, een fenomenaal rijgedrag, en keer op keer weer die instant power die de elektromotoren leveren. Tenn is steeds meer onder de indruk: “Ik had zo mijn bedenkingen, maar de Taycan zit bomvol Porsche-DNA. Het design, het dashboard met de klokken, de look and feel – dit is Porsche rijden puur.“ Tenn begint te rekenen. “De Taycan is perfect voor een stad als Bangkok. Ik zou een week kunnen rijden op een enkele acculading voordat ik moet nadenken over opladen.”

De witte 911 Short Wheel Base en de 993 GT2 in Speedgelb zijn achter ons aan gereden. Ze lijken een boodschap te sturen. ‘Hé,’ huilen ze met raspende boxerroffels en fluitende turbocompressoren. ‘Zodra je buiten de stadsgrenzen van Bangkok komt, maken jij en je elektromotoren geen kans tegen onze brute benzinemotoren. De wegen in Thailand zijn goed, maar je kunt niet gewoon tanken zoals wij dat wél kunnen…’ Maar Tenn lijkt het niet te horen. “Misschien is dat juist wel de magie van elektrische auto’s. Je gaat op zoek naar het onbekende, alles herontdekken, starten vanaf scratch. Techno in plaats van rock ‘n roll, maar met dezelfde impact. Ik ben een fan.”

We rijden verder. Bangkok heeft ons in zijn greep. De Taycan Turbo ‘fluistert’ verder, zoemt vanuit de schemering de helder verlichte stad binnen. Nog even een tussenacceleratie; die is haast buitenaards snel. Tenn schudt zijn hoofd in pure verwondering. “Deze auto past zo goed bij deze stad, met zijn contrasten tussen traditionele tempels en meedogenloze moderniteiten. De Taycan biedt precies hetzelfde, een ongelooflijke mix van vertrouwde gevoelens en compleet nieuwe inspiratie.” Tenn sluit zijn ogen, in gedachten verzonken. “Vroeger had je Bangkok rond drie of vier uur ‘s nachts compleet voor jezelf als je video’s aan het opnemen was. Tegenwoordig is dat anders. Bangkok is nooit moe. De Taycan voelt vergelijkbaar aan. Hij staat always on. Klaarwakker.”