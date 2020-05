Porsche24 driven by Redline na dubbele winst extra gemotiveerd voor 3e ronde Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Aanstaande zaterdag staat de derde ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup op het programma. Ook ditmaal worden er in de serie, die wordt beschouwd als het officieuze wereldkampioenschap op het iRacing-platform, twee virtuele wedstrijden verreden. Plaats van handeling is ditmaal het circuit van Donington Park in de Britse Midlands. Tijdens het vorige evenement op het digitale Circuit de Barcelona Catalunya won het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline met coureur Maximilian Benecke beide races. Team en rijder zijn daardoor extra gemotiveerd voor de volgende ontmoeting.

Na de eerste twee evenementen van het seizoen, verreden op Circuit Zandvoort en het Circuit de Barcelona Catalunya, volgen er nu twee races op een circuit dat niet op de kalender van de reële Porsche Mobil 1 Supercup voorkomt. Eén van de leuke aspecten van simracing is echter dat er talloze combinaties van circuits en auto’s mogelijk zijn, ook als dat in de echte racerij niet het geval is. “Donington is een circuit met een hele mooie ‘flow’ en ook de nodige hoogteverschillen,” zegt Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline. “De meeste bochten zijn naar rechts, met uitzondering van de chicane en de laatste bocht voor het rechte stuk van start en finish, een langzame hairpin naar links. Het is zeker niet gemakkelijk om er snel te zijn. Vooral in de chicane moet je de lijn precies goed raken om geen tijd te verliezen, dat is echt millimeterwerk.”

“In de kwalificatie nog wat vinden”

Met overwinningen in de sprintrace en de hoofdwedstrijd tijdens de meest recente ronde onderstreepte coureur Maximilian Benecke van het team Porsche24 driven by Redline zijn racekwaliteiten. “In de kwalificatie moeten we echter nog wat vinden om het gat naar de rest te kunnen dichten,” erkent Atze Kerkhof. “Daarbij moet je wel bedenken dat de onderlinge verschillen ongelooflijk klein zijn. De top zit qua rondetijden doorgaans binnen zes tienden van een seconde. Dat betekent dat je maar een klein foutje hoeft te maken, en je staat meteen 30 plaatsen naar achteren. Scherp zijn en blijven is daarmee het devies!”

Ook coureur Benecke verwacht een spannende competitie: “Donington is best een lastige baan. Het is een relatief kort circuit, niet zo heel veel bochten. Daarmee zit het veld waarschijnlijk nog dichter bij elkaar dan in de afgelopen races. Het is wel lekker dat we sinds de vorige race een week pauze gehad hebben, niet twee weekeinden achter elkaar racen zoals met Zandvoort en Barcelona. Dat gaf iets meer tijd om te ontspannen en daarna te beginnen met de voorbereiding, waarmee we deze week weer heel intensief bezig geweest zijn.”

Warren leidt in tussenstand

De Australiër Dayne Warren, uitkomend voor het team Logitech G Altus Esports, voert na twee van de tien evenementen de tussenstand van het kampioenschap aan. Met een totaal van 103 punten heeft hij vier punten voorsprong op de Amerikaan Brian Lockwood (RaceKraft Esports), die op zijn beurt weer een marge van negen punten heeft op titelverdediger Joshua Rogers, eveneens uit Australië en rijdend voor VRS Coanda Simsports. In het veld van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup komen zes Britse rijders in actie, voor wie Donington een thuiswedstrijd is. Onder hen zijn ook de beide racewinnaars van Zandvoort, Graham Carroll en Sebastian Job, rijdend voor Red Bull Racing Esports.

De derde ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup op Donington Park is te volgen via de officiële Porsche-kanalen op YouTube en Twitch. Ook iRacing toont de races live via YouTube en Twitch. Nadere informatie is te vinden op het Porsche Motorsport Hub, de Porsche Newsroom en via Twitter op @PorscheRaces.

In de kalender is er tevens een verandering: het vierde evenement op het Circuit de la Sarthe in Le Mans is een week verschoven. In plaats van de oorspronkelijk geplande datum van 13 juni wordt er nu op 20 juni virtueel in Frankrijk geracet.

Tijdschema zaterdag 23 mei (alle tijden Nederlandse tijd):

15.45-16.03 uur: vrije training

16.03-16.15 uur: kwalificatie

16.17-16.32 uur: sprintrace

16.34-16.44 uur: warm-up

16.45-17.15 uur: hoofdrace

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020:

23 mei 2020 Donington Park, Groot-Brittannië

20 juni 2020 Circuit de la Sarthe, Le Mans Frankrijk

4 juli 2020 Nürburgring-Nordschleife, Duitsland

18 juli 2020 Silverstone Circuit, Groot-Brittannië

1 augustus 2020 Michelin Raceway Road Atlanta, Verenigde Staten

15 augustus 2020 Brands Hatch Circuit, Groot-Brittannië

29 augustus 2020 Circuit de Spa-Francorchamps, België

19 september 2020 Autodromo Nazionale Monza, Italië