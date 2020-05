In deze eerste aflevering volgen we de vakmensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Porsche Taycan. Een van hen is Simon Schulze, productmanager E-mobility Infrastructuur. In deze video legt Schulze uit hoe hij van een echte petrolhead een liefhebber van elektrische auto’s is geworden en vertelt hij je meer over het laadsysteem van de Taycan.