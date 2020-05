Porsche24 driven by Redline wil revanche in 2e ronde Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Een week na de seizoensstart met twee spannende races op het virtuele Circuit Zandvoort volgt komende zaterdag al de tweede van de in totaal tien ronden van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Ditmaal komt de serie, beschouwd als het officieuze wereldkampioenschap op het iRacing-platform, in actie op het virtuele Circuit de Barcelona Catalunya. Daarbij heeft het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline zich ten doel gesteld nu in de voorste gelederen mee te strijden.

Opnieuw komen aanstaande zaterdag de veertig beste simracers op het platform iRacing in actie tijdens de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Daarbij zijn met name de beide Britse rijders van het team Red Bull Racing Esports uiterst gemotiveerd. Sebastian Job won afgelopen zaterdag de hoofdwedstrijd op Circuit Zandvoort en heeft daarmee de leiding in de tussenstand van het kampioenschap in handen. Met slechts twee punten achterstand volgt zijn land- en teamgenoot Graham Carroll, die de sprintrace won, op de tweede plaats in het puntenklassement.

Titelverdediger Joshua Rogers: “Speciaal naar Europa verhuisd”

Ook de kampioen in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup van vorig jaar, de Australiër Joshua Rogers, is vol ambitie voor de volgende ronde. “Ik ben speciaal van Australië naar Europa verhuisd. Ik woon nu in Duitsland om hier dichter bij de simracing-community te kunnen zijn,” vertelt Rogers, die uitkomt voor het team VRS Coanda Simsport. “Natuurlijk is het ook een voordeel dat ik niet meer met het tijdverschil te maken heb: toen ik nog in Australië woonde, waren de races voor mij vaak midden in de nacht.”

Zorgvuldige analyse moet bij Porsche24 driven by Redline vruchten afwerpen

Bij het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline met coureur Maximilian Benecke verliep de seizoensstart op Zandvoort niet zoals verwacht. “We hebben deze week echter de puntjes op de i gezet en het is duidelijk wat er daar mis ging. Het doel voor komend weekeinde is om in de top vijf te komen,” verklaart Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline. “Cruciaal is daarbij een beter resultaat in de kwalificatie. Kijk, er zijn veertig rijders in het veld die allemaal aan elkaar gewaagd zijn, dus daarmee is het heel lastig om naar voren te komen. Als je verder vooraan kwalificeert, is de kans veel kleiner dat je in een crash terecht komt.”

Voor het verbeteren van de prestaties wordt heel wat tijd doorgebracht met data-analyse. “Dan moet je denken aan zo’n vier, vijf uur per dag,” aldus Kerkhof. “Het uitzoeken van de juiste afstelling, kijken waar je meer grip kunt vinden, wat er wel of niet werkt. Het komt allemaal aan op testen en verifiëren, net als in de echte racerij, en kleine details maken vaak het verschil.”

De stemming bij Porsche24 driven by Redline is optimistisch: “Het is nu makkelijker dan vorige week,” stelt Kerkhof vast. “Voor de eerste race weet niemand waar je staat in vergelijking met de concurrentie, maar als je concreet op zoek moet naar, ik noem maar wat, twee tienden, dan weet je wat je te doen staat. Daarom ga ik ervan uit dat we er komend weekeinde in Barcelona goed bij kunnen zitten.”

De actie tijdens het tweede evenement van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup op het Circuit de Barcelona Catalunya is te volgen via het officiële Porsche-account op YouTube (https://youtu.be/CObmhJRSt3c). Ook iRacing toont de races live via YouTube en Twitch. Nadere informatie is te vinden op het Porsche Motorsport Hub, de Porsche Newsroom en via Twitter op @PorscheRaces.

Tijdschema zaterdag 9 mei:

14.45-16.03 uur: vrije training

16.03-16.15 uur: kwalificatie

16.17-16.32 uur: sprintrace

16.34-16.44 uur: warm-up

16.45-17.15 uur: hoofdrace

Resterende kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020:

9 mei 2020 Circuit de Barcelona-Catalunya Spanje

23 mei 2020 Donington Park Groot-Brittannië

13 juni 2020 Circuit de la Sarthe, Le Mans Frankrijk

4 juli 2020 Nürburgring-Nordschleife Duitsland

18 juli 2020 Silverstone Circuit Groot-Brittannië

1 augustus 2020 Michelin Raceway Road Atlanta Verenigde Staten

15 augustus 2020 Brands Hatch Circuit Groot-Brittannië

29 augustus 2020 Circuit de Spa-Francorchamps België

19 september 2020 Autodromo Nazionale Monza Italië