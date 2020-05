Roadtrippen in Thailand

De nieuwste editie van het magazine Curves is uit. Ditmaal zijn de spotlights gericht op de fantastische wegen in Thailand. Porsche 24 neemt een kijkje achter de schermen.

Het verhaal van de huidige Curves-uitgave start in Bangkok. Het begint met een man die in zijn Porsche op weg is naar een vriend. Ze zitten bij hem thuis samen te keuvelen, en op een gegeven moment gooit de Porsche-rijder de sleutel van zijn 911 naar de zoon van zijn vriend. “Ga eens wat te drinken halen,” lacht hij. Hij had gezien dat de jongeman de Porsche stond te bewonderen. Die kan zijn geluk nauwelijks op en gaat op pad.

Zijn naam is Sihabutr Xoomsai. Zijn vrienden noemen hem Tenn, de man die in 2016 de eerste Porsche-meeting in Zuidoost-Azië organiseerde, ‘Das Treffen’ genaamd. Een Duitse naam, kort en krachtig, alleszeggend en die de Duitse inborst van het merk Porsche kracht aanzet. Omdat de omvang en het succes van ‘Das Treffen’ bleven toenemen, kon Curves-oprichter Stefan Bogner de verleiding niet weerstaan om Tenn persoonlijk te ontmoeten. Hij boekte een vlucht naar Bangkok, en was direct onder de indruk.

Festival van vriendschap

“‘Das Treffen’ is een kracht van de natuur, met zowel een wereldwijd als regionaal karakter; het event is een samensmelting van de meest uiteenlopende autoverhalen en -biografieën, een tastbaar bewijs van het verbindende, gelijkheid-creërende en democratische effect van het merk Porsche. Een festival van vriendschap. Exact dezelfde inslag als het idee achter Curves,” legt Bogner uit.

Toen hij Bangkok weer verliet, liet Bogner daar vrienden achter: Tenn, het Renndrive-team en de Porsche-gemeenschap in Zuidoost-Azië. En hij wist dat hij volgend jaar terug zou komen. Na het 2018-treffen werden er plannen gesmeed voor een stijleditie van Curves: een roadtrip door Noord-Thailand, weg van Bangkok, de bergen in.

Onderdompeling

“Tenn vertelde ons dat de wegen daar fantastisch zijn, en ik wilde dat graag zelf ontdekken,” aldus Bogner. “Een paar geweldige dagen later was het voor mij duidelijk dat één van de volgende edities van Curves zeker Thailand als toneel zou krijgen. En dan niet alleen een korte, grondig uitgestippelde trip in een vreemde wereld, maar een vrije duik in dit wilde, verwarrende en parallelle universum van Zuidoost-Azië. Een totale onderdompeling.”

“Tijdens de productie van het magazine hebben we onze levens voor enkele weken naar Thailand verplaatst. Daar hebben we ruim 7.500 kilometer afgelegd, waarvan zo’n 5.000 op ongelooflijk intense wegen vol verrassingen en – het allermooiste – bochten,” glimlacht Bogner. “We zijn Porsche Asia Pacific, Porsche’s regionale kantoor in Singapore, zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van een nieuwe Porsche Taycan Turbo voor een deel van onze trip.”

Voor de etappes door de noordelijke hooglanden en de kustroute in het zuiden vertrouwden Bogner en zijn team op de onderneming van de vrienden van Renndrive. “Ze ontfermden zich over ons zoals alleen echte vrienden dat kunnen, en lieten ons kennismaken met hun visie op roadtrippen.”

Bogner is ervan overtuigd dat “deze fantastische gasten achter de schermen voor ons aan touwtjes hebben getrokken waar we nu nog steeds geen weet van hebben. De wonderen die ze verricht hebben zorgen nog steeds voor een brok in m’n keel. Ze kunnen rekenen op onze liefde, onze vriendschap en ons respect. Maar dat geldt uiteraard ook voor onze families en vrienden thuis. We gaan; we moeten gaan… maar we blijven hier terugkomen.”