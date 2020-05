Team Porsche24 driven by Redline met coureur Max Benecke opnieuw op podium in Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Na zijn beide overwinningen tijdens het vorige evenement eindigde Maximilian Benecke, namens het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline ook op de derde racedag van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup op het podium. In de sprintrace op het digitale circuit van Donington Park in Groot Brittannië eindigde hij als derde. In de hoofdwedstrijd had hij ook uitstekend perspectief op een klassering in de top drie, maar na een fout in de openingsronde viel hij terug. Met prima snelheid maakte Benecke wel weer de nodige plaatsen goed, zodat hij uiteindelijk als zesde geklasseerd werd.

Het verbeteren van de prestatie in de kwalificatie was het belangrijkste doel dat het team Porsche24 driven by Redline zich voorafgaand aan het derde van de in totaal tien evenementen van dit seizoen gesteld had. Ook dat lukte: Benecke reed in de kwalificatie de derde tijd. “We zijn er zeker in geslaagd om de benodigde snelheid te vinden in de kwalificatie”, zei Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline. “Dat is echter ook een beetje dubbel, want het reglement van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup schrijft voor dat de top acht uit de kwalificatie tijdens de sprintrace in omgekeerde volgorde start. Ga je dus te snel, dan houdt dat in, dat je slechts als achtste mag starten, wat niet ideaal is. Max ging dus in zijn laatste kwalificatieronde nog van het gas af, want anders was hij nog sneller gegaan en had hij verder naar achteren gestaan.” Nu vertrok Benecke met zijn derde tijd dus vanaf de derde startrij.

Derde plaats in sprintrace

Direct na de start als zesde op de grid wist Benecke al een positie te winnen en kwam na de eerste ronde als vijfde door, terwijl de Brit Sebastian Job, uitkomend voor het Red Bull Racing Esports-team, de leiding in handen had. In de vierde ronde verschalkte Benecke de Noor Tommy Østgaard, waarmee hij vierde was. Vervolgens reed hij het gat naar de Portugees Ricardo Castro Ledo dicht en in de achtste ronde kon Benecke profiteren toen Castro Ledo zijn rempunt miste voor de Melbourne Hairpin. Daarmee nam de Duitser de derde plaats achter Sebastian Job en Alejandro Sánchez over en zo bleef de volgorde ook tot aan het einde van de 15 minuten durende race.

Daarmee mocht Benecke ook voor de hoofdrace van 30 minuten als derde starten, een prima uitgangspositie. In de openingsronde maakte hij echter een fout door bij het aanremmen van de bocht Mcleans na contact met Sánchez de controle over de auto te verliezen. Daarop viel hij terug van de derde naar de negende plaats en leken de kansen op een top-drie-klassering verkeken. Benecke herpakte zich echter snel en begon een sterke inhaalrace, waarin hij in ieder geval nog een aantal posities wist goed te maken. Zo kwam hij als zesde over de eindstreep en hield de schade daarmee enigszins beperkt.

Dubbele winst voor Sebastian Job

Net als Benecke eerder deze maand op het Circuit de Barcelona Catalunya was het ditmaal de Brit Sebastian Job die zowel de sprint- als de hoofdrace in zijn voordeel wist te beslissen. Voor de rijder van het Red Bull Racing Esports-team waren het zijn tweede en derde overwinning van het seizoen, want eerder al had hij bij de seizoensstart op Circuit Zandvoort ook de hoofdwedstrijd op zijn naam geschreven. “Je zag dat bij Job de strategie perfect uitpakte: in de kwalificatie ging hij van het gas af, zodat hij voor de sprintrace wat verder naar voren op de grid stond. Zo won hij en stond hij voor de hoofdrace vooraan, waarin hij vervolgens weer zonder problemen won”, analyseerde Atze Kerkhof.

De teammanager van Porsche24 driven by Redline was echter ook alleszins tevreden met het optreden van zijn protégé Maximilian Benecke: “De snelheid in de kwalificatie liet zien dat we in ieder geval in de juiste richting gewerkt hebben. Max had absoluut de ‘pace’ om in de top drie te rijden en dat heeft hij ook aangetoond. In de hoofdrace maakte hij een fout, ik denk dat hij zichzelf dat nog wel het meest kwalijk neemt. Ook daarna zag je echter dat de snelheid erin zat en dat hij weer het nodige terrein kon goedmaken. We hebben nu een paar weken de tijd om het allemaal goed te bekijken en te analyseren, dan hopen we de volgende keer nog sterker voor de dag te komen.” De volgende wedstrijden voor de Porsche TAG Heuer Esports Supercup worden op zaterdag 20 juni verreden op het virtuele Circuit de la Sarthe in Le Mans.