Virtuele instructeur van Porsche verder uitgebreid

Porsche breidt de mogelijkheden van zijn virtuele instructeur voor het circuit verder uit. De gratis Porsche Track Precision app kan nu via Apple CarPlay® rechtstreeks op het scherm van het Porsche Communication Management (PCM) in de auto worden weergegeven. Tot dusver was de app alleen beschikbaar op smartphones. In de nieuwste versie (3.2) kunnen Porsche-rijders kiezen uit nog eens 100 voorgeprogrammeerde circuits, waarmee het totaal aantal beschikbare circuits in de app op ruim 300 komt. Via individuele toevoegingen is dat aantal nog verder uit te breiden. De app is beschikbaar voor alle 911- en 718-modellen van de huidige generatie.

Porsche-merkambassadeur Jörg Bergmeister testte de Track Precision app op het Duitse Bilster Berg circuit. “Data-analyse is een belangrijk element binnen de autosport en kan van doorslaggevend belang zijn voor winst of verlies. Met behulp van de Porsche Track Precision app kunnen Porsche-rijders hun prestaties op het circuit verder aanscherpen, en hun successen tegelijkertijd vastleggen,” licht Bergmeister toe.

De Porsche Track Precision app registreert, analyseert en visualiseert individuele rijgegevens op het circuit. Het doel van de app is om rijders te helpen bij het verder ontwikkelen van hun persoonlijke rijstijl. Gedetailleerde realtime gegevens over snelheid, acceleraties (in lengterichting en zijwaarts), remkracht en toerentallen worden tijdens het rijden geëvalueerd. De Porsche Track Precision app is via het PCM verbonden met diverse besturingsunits in de auto en data van die systemen wordt via de app vastgelegd en vergeleken met een referentieronde of een persoonlijke beste tijd.

Overzicht van de app-functies

De Porsche Track Precision app biedt een uitgebreide reeks functies voor tijdens het rijden en voor latere analyse.