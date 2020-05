Vormvreugde

Dit is het verhaal van een architect, gebogen stalen buizen, een tafellamp en tijdstabiel design. En van een zeldzame Porsche uit Californië.

Wat doet deze Porsche in een meubelfabriek? Voor Ulf Möller is het een uitstekende combinatie. Hier in de fabriek van Thonet begint zijn bijzondere 911-verhaal. In 2010 ontwerpt de designer de lamp ‘Lum’ voor deze vooraanstaande meubelproducent. Van het designhonorarium kocht hij zijn ‘America Roadster’, een zeldzame speciale uitvoering van de Porsche 911. “Mijn beloning”, zegt Möller, terwijl hij langs de witte cabrio naar de fabriekshal wijst: “En hier wordt mijn Lum gemaakt.” Zo komen twee dingen samen, die bij elkaar horen – in ieder geval volgens Möllers esthetische visie. De witte 911 Carrera 2 met zwarte kap en turbo-look verdient de spotlights.

“Form follows function”, vindt Möller als het gaat om geslaagd design. “Je moet authentiek met het materiaal werken en het de ideale vorm geven voor je beoogde doel.” Bovendien heeft hij het graag over ‘tijdstabiel’, waar anderen ‘tijdloos’ zouden zeggen: “Tijdstabiel wordt namelijk waardestabiel.” Dat geldt voor stoelen en lampen, maar ook voor auto’s.”

State of the art

Bij het ontwerp van de iconische Lum ging het Möller niet alleen om een puristische, precieze vorm. Alleen design is voor hem niet voldoende. Als iets er goed uitziet, wordt het voor Möller nog niet per se een klassieker – daarvoor is een combinatie nodig met vooraanstaande technologie. “Wat Porsche momenteel doet met de Taycan, dat kun je ergens vergelijken met de manier waarop Thonet tien jaar terug naar lampen is gaan kijken”, vindt Möller. Hij kijkt even naar de 911 en dan weer naar de stalen buizen van zijn Lum. De led-technologie, de aanraakbediening, de elektronica die werd ingebouwd in een stalen buis van slechts 22 millimeter doorsnede… dat was toen allemaal state of the art en voor Thonet ook nog eens compleet onbekend terrein. Möller: “We hebben er maanden voor nodig gehad om alles daadwerkelijk te laten werken zoals we hadden bedacht.” Die technische inspanning betaalt zich uit: de leds gaan min of meer eeuwig mee. “Ook dat noem ik tijdstabiel.”

Eerbetoon

Natuurlijk is ook zijn 911 America Roadster tijdstabiel. Möller ontdekte de auto in 2011 in Californië. Hij importeerde de cabrio met turbobreedte, generatie 964, naar zijn thuisstad Kassel. Van deze 911-uitvoering zijn in het begin van de jaren 90 maar driehonderd auto’s gebouwd. Het model was een eerbetoon aan de allereerste America Roadsters, onweerstaanbare Porsche 356 tweezitters met een stoffen kap, die in 1952 en ’53 speciaal werden geproduceerd voor de Amerikaanse markt.

Ulf Möller vond zijn exemplaar door puur toeval. “Er stond 75.000 mijl op de teller en de wagen was in topconditie”, herinnert hij zich. “Ik was vooral onder de indruk van de brede carrosserie. En dan dat coole Roadster-opschrift achterop – een betoverende auto.” En een wagen die swingt. De Amerikaan die de Roadster vóór Möller in bezit had, liet een muziekinstallatie inbouwen: acht speakers, een subwoofer achter de stoelen en een versterker onder de kap, allemaal van Braun. “Toen ik de kofferbak voor het eerst opendeed, stond ik echt even te kijken. Die lag behoorlijk vol.” Möller: “Het geluid is bizar, deze wagen knalt al voordat je gas geeft.”

Fantastisch rijgevoel

Dat Möller zo spontaan viel voor de America Roadster, lag aan een herinnering uit zijn studententijd – zijn allereerste rit in een Porsche. We schrijven Erfurt, 1990: Möller is 21 en studeert architectuur en stedenbouwkunde. Naast zijn studie werkt hij bij een architectenbureau. Direct na de val van de muur bouwt dit bureau een pizzeria in de stad. Na een inspectie op de bouwlocatie drukt zijn baas Ulf een sleutel in de hand, van zijn gloednieuwe Porsche 911 (generatie 964). Met de opdracht: “Ga tanken!” Möller: “Ik was helemaal enthousiast, hoewel het eerst nogal een tocht was. Ik reed met het koude zweet in mijn handen door Erfurt en kon geen enkel tankstation vinden. En toen ik er eindelijk één zag, wilden ze daar net sluiten. Ik had nogal wat overtuigingskracht nodig om toch nog de tank te kunnen vullen. Maar het rijgevoel was fantastisch.”

Het duurt twintig jaar voordat Möller weer een 911 rijdt. Dit keer is de auto van hem. “Voor mij is de 964 één van de mooiste 911-modellen.” Möller zwijmelt over de klassieke voorkant met zijn karakteristieke opstaande koplampen, over de brede wielen van 18 inch en over de “voorname en tegelijkertijd gespierde” uitstraling van het geheel. “Ik vind het heerlijk om achter het stuur te zitten en in de achteruitkijkspiegel te kijken, want dan zie je ontzettend veel auto.”

Extra portie vitamine C

“De Roadster is inmiddels 28 jaar oud, maar hij voelt zich bijna net zo fris en gretig aan als een nieuwe wagen.” Möller weet waar hij het over heeft, want zijn wagenpark bestaat inmiddels volledig uit Porsches. Naast de zeldzame Roadster staat een gele Porsche Boxster Spyder (generatie 981) in zijn garage. “Dat is mijn extra portie vitamine C”, lacht Möller. Een plek verderop, met een wat agressiever pakket: een rode Porsche Boxster Spyder uit 2011, generatie 987. En dan is er nog zijn zwarte Macan voor dagelijks gebruik. Möller is een ware liefhebber, maar ook een designer – wat voor auto zou hij zelf ontwerpen? “Ik zou een aerodynamisch perfecte combinatie bouwen”, antwoordt Möller. Natuurlijk zou zijn auto technisch innovatief zijn, en ook puristisch. Bauhaus voor de 21e eeuw.