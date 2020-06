GetCreativeWithPorsche: iconische foto’s nabouwen met Lego

Toen autofotograaf Dominic Fraser in coronatijd thuis moest blijven bedacht hij een manier om toch zijn favoriete auto’s te kunnen vereeuwigen. In deze aflevering van de reeks #GetCreativeWithLego vertelt hij hoe.

Als vooraanstaand autofotograaf is de Brit Dominic Fraser voortdurend op reis. Daar kwam door Covid-19 tijdelijk een einde aan. Fraser ging op zoek naar een creatieve uitlaatklep, keek naar het Lego-speelgoed van zijn kinderen en kwam op een idee.

“Het is bijzonder frustrerend om niets creatiefs te kunnen doen”, vertelt Fraser. “Daarom ben ik met Lego mijn favoriete autofoto’s gaan nabouwen.” Sinds Fraser in 1991 begon met de fotografie van auto’s begon, is hij een groot liefhebber van Porsche – aangemoedigd door rallylegende en Porsche-ambassadeur Walter Röhrl. “Voor een fotoserie van een race-964, had ik enkele interieur-opnamen nodig”, vertelt Fraser. “Röhlr wilde dolgraag helpen. Het was een hele toer om mezelf vast te klampen in de 964. Wat een held is die man!”

Ook al hadden slecht weer, druk verkeer of haperende techniek geen invloed op zijn werk, het fotograferen van Lego-Porsches bracht tal van uitdagingen. “Om een bepaald tafereel goed in beeld te krijgen moet je heel conceptueel te werk gaan. Bijzonder leerzaam”, legt Fraser uit.

919 Hybrid in de pitstraat

“Voor deze foto heb ik lang nagedacht hoe ik de actie rond de 919 Hybrid in de pitstraat goed kon nabootsen. Ook al zie je het circuit niet, de originele foto is tijdens een race gemaakt, met de tribune vaag op de achtergrond. Maar als je met kleine steentjes werkt moeten alle elementen scherp en duidelijk zichtbaar blijven, anders krijg je niet het gewenste resultaat. Zodoende heb ik de Lego-tribune veel verder naar voren geplaatst. Ook de belichting was bij deze foto erg belangrijk. Met een zaklamp heb ik de zon gesimuleerd. Wanneer je een foto nabootst met Lego wordt zo’n detail ineens heel belangrijk.”

De 917K tijdens het Goodwood Festival of Speed

“Voor deze foto moest vooral de setting kloppen. De startlijn van het Goodwood Festival of Speed is zo herkenbaar. Ook al heb ik het evenement vaak bezocht, het is heel eenvoudig om belangrijke details uit het oog te verliezen. Niet alleen de poort boven de startlijn is bepalend voor de sfeer van Goodwood, maar ook de strobalen en bomen naast de baan.”

“Om snelheid te creëren heb ik teruggegrepen naar mijn dagelijkse werk: het maken van zogenaamde car-to-car-foto’s. Voor een vervaagde achtergrond is een lange sluitertijd nodig. Ik heb m’n camera op een karretje van Lego geplaatst, en dit met dunne draad gekoppeld aan de 917. Zo bleef de afstand gelijk en kon ik de 917 scherp op de foto krijgen. De enige noodzakelijke bewerking van de foto, was het verwijderen van de draad.”

De springende 930 Turbo

“Als je heel goed kijkt naar deze historische foto van de 930 Turbo – die is gemaakt door Jeff Zwart en als decorstuk heeft gediend in de Amerikaanse sitcom Seinfeld – zie je dat de auto letterlijk flink wat stof doet opwaaien. Om mijn Lego-foto er realistisch uit te laten zien, wilde ik dit detail heel graag terug laten komen. Met wat zand en een blaasbalgje dat ik gebruik voor het stofvrij houden van de sensor in mijn camera, is dat gelukt.”

“Voor het nabootsen van het vervaagde landschap, ben ik in mijn tuin op zoek gegaan. Een struik had precies de kleur die ik wilde. Met het bewerken van de foto heb ik de achtergrond verder vervaagd, zodat de achtergrond niet meer als struik herkenbaar is.”

“Ten slotte heb ik goed naar de wielen van de 930 Turbo gekeken. Doordat de auto loskomt van de grond, hangen de wielen er ver onder. De modellen van Lego hebben echter geen veren en schokdempers, dus moest ik de Lego-911 voorzien van een dubbele vloer. Vervolgens heb ik de auto aan draadjes opgehangen, die ik met Photoshop weer uit de foto heb verwijderen. Uiteindelijk zijn het deze kleine details die een foto helemaal ‘af’ maken.”

Ben jij ook enthousiast geworden van de creativiteit van Dominic Fraser? In de webshop biedt Porsche de LEGO® Technic Porsche 911 RSR-raceauto aan, een icoon van innovatieve engineering en design met realistische details zoals aerodynamische carrosserie, zwarte spaakvelgen, werkende differentieel, werkende stuurinrichting, onafhankelijke vering en een zescilinder boxermotor met bewegende zuigers.

Bekijk het aanbod van Lego-artikelen in de Porsche-webshop via https://www.porsche-shop.nl/search/?q=lego.

Bron:Porsche Nederland