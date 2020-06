Video: Zijdelingse pret op het ijs en in de sneeuw

Het Britse Carfection reisde af naar het Porsche Driving Center in Levi (Lapland) om deel te nemen aan het Ice Force Pro-programma. Driften op het ijs met een Porsche staat garant voor stuurmansplezier. Tot de beschikking bij het Porsche Driving Center in Lapland staan onder andere een 911 GT3, een Cayman GT4 Clubsport en de elektrische Taycan. In enkele dagen leren ervaren Porsche-instructeurs je hier hoe je als bestuurder maximaal plezier kunt hebben in een Porsche op het ijs en in de sneeuw.

Via: Porsche Nederland en Carfection