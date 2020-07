Eerste Nederlandse podiumsucces in Porsche Mobil 1 Supercup 2020

Voor het tweede weekeinde op rij was de Porsche Mobil 1 Supercup te gast op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg. De tweede wedstrijd van het seizoen 2020 in de snelste merkencup van Europa leverde ook het eerste Nederlandse podiumsucces op. Larry ten Voorde, de kopman van Team GP Elite, eindigde na een sterk gereden wedstrijd op de derde plaats. Zijn teamgenoot Max van Splunteren werd als negende algemeen geklasseerd en greep daarmee net naast het podium in het klassement voor ‘rookies’, rijders die nog geen volledig seizoen in de klasse gereden hebben.

Waren de omstandigheden vorige week tijdens de seizoensstart van de Porsche Mobil 1 Supercup 2020 nog ideaal, ditmaal was er sprake van sterk wisselende weersomstandigheden in de Oostenrijkse deelstaat Steiermark. Op zaterdag was de regenval zo sterk, dat de wedstrijdleiding het risico op aquaplaning te groot achtte. Daarop werd besloten, de kwalificatie te verschuiven naar de vroege zondagochtend.

Max van Splunteren beste Nederlander in kwalificatie

Het vroege tijdstip bleek bepaald geen bezwaar voor Max van Splunteren, die die de vierde tijd reed, zijn beste kwalificatieresultaat tot nu toe in de Porsche Mobil 1 Supercup. Van Splunteren eindigde daarmee niet alleen als beste Nederlander, maar ook als tweede ‘rookie’. Hij startte een plaats voor Larry ten Voorde, die zich als vijfde kwalificeerde. Jaap van Lagen kon door een verkeerde bandenspanning niet het optimale uit zijn banden halen en kwalificeerde zich als 13e, direct gevolgd door Jesse van Kuijk en Lucas Groeneveld op de startplaatsen 14 en 15. Daan van Kuijk reed de 17e tijd.

Larry ten Voorde klom direct bij de start van de race een positie op, terwijl Max van Splunteren in het gebruikelijke strijdgewoel wat terrein moest prijsgeven. Nog in de eerste ronde zette Ten Voorde zijn opmars voort en veroverde ook de derde positie. Vooraan was het de Turkse Porsche-fabrieksjunior Ayhancan Güven, voormalig kampioen in de Benelux-competitie met de Porsche 911 GT3 Cup, die vanaf de pole-postion was gestart en de leiding van de wedstrijd in handen had. In de tweede ronde echter moest hij zijn meerdere erkennen in de Luxemburger Dylan Pereira, die de eerste plaats overnam.

Ten Voorde: “Ontzettend blij”

Eenmaal aan de leiding kon Pereira zonder problemen uitlopen op zijn achtervolgers en zo reed de rijder van het Oostenrijkse team BWT Lechner Racing voor de eerste maal dit seizoen en voor de derde keer in zijn carrière de overwinning naar huis. Güven wist zijn tweede plaats nipt tegen de flink aandringende Larry ten Voorde te verdedigen. Onze landgenoot kwam als derde over de eindstreep, zijn eerste podiumplaats van het seizoen. “Ik heb van P5 naar P3 kunnen rijden, daarmee ben ik natuurlijk ontzettend blij. De snelheid zat er nog niet helemaal in, we komen nog een klein beetje tekort, maar dit zijn wel mooie punten voor het kampioenschap. We blijven doorknokken!”

Max van Splunteren vocht een aantal mooie duels uit en sloot de race als negende af, waarmee hij de tweede rijder van Team GP Elite in de top tien was. “De race was voor mij niet zo goed als de rest van het weekeinde”, gaf hij te kennen. “Bij de start was ik een beetje verrast hoe snel de lichten uit gingen. Ik had ook wat wielspin, zodat ik een paar plekken verloor op weg naar bocht drie. Daarna heb ik best serieus moeten vechten. In de slotfase was de auto qua snelheid niet meer optimaal, zodat ik nog een plek verloor, maar toch nog negende geworden. Wel net buiten het rookie-podium, dat is wel jammer.”

Overige Nederlanders in middenveld

Jaap van Lagen, uitkomend voor het Zwitserse FACH Auto Tech, greep als elfde net buiten de top tien. Jesse van Kuijk sloot de 17 ronden lange race als 14e af. Twee plaatsen daarachter eindigde Lucas Groeneveld, die eenmaal kortstondig door het grind reed. Daan van Kuijk, die een sterke start kende, werd van de baan gereden door een concurrent en moest genoegen nemen met de 17e positie.

Volgende week wordt het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup voortgezet met de derde wedstrijd op de Hungaroring in Mogyoród nabij de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Ook dit is bekend terrein voor de Nederlandse rijders, die er