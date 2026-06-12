Audi Nuvolari: van circuit naar serieproductie in recordtempo

Vanaf dit najaar te bestellen; eerste leveringen in eerste helft van 2027

Evaluatie en optimalisatie op de Nürburgring en het Nardò testcentrum

Formule 1-geïnspireerde technologie: hybride aandrijflijn, quattro vierwielaandrijving, actieve aerodynamica en Audi Space Frame met carbon exterieur

De Audi Nuvolari markeert een nieuw hoofdstuk bij Audi en geeft ‘Voorsprong door techniek’ een eigentijdse invulling. Het nagenoeg productierijpe prototype is in korte tijd ontwikkeld en gepresenteerd en laat zien dat Audi sneller beweegt qua ontwikkeling, besluitvorming en innovatie, met behoud van technische voorsprong. Als een volgende stap maakt Audi zich op voor de serieproductie van de 1.001 pk sterke supersportwagen. De Europese orderboeken openen in het vierde kwartaal van dit jaar, de eerste leveringen staan gepland voor de eerste helft van 2027.

Momenteel worden prototypen nog wereldwijd getest, onder meer op de Nürburgring en het Nardò testcentrum, om prestaties onder de zwaarste omstandigheden te evalueren en verder te optimaliseren. De 1.001 pk sterke Audi Nuvolari introduceert Formule 1-geïnspireerde innovaties voor de openbare weg, waaronder een high-performance hybride-aandrijflijn, quattro vierwielaandrijving, actieve aerodynamica en een innovatief Audi Space Frame met een carbon exterieur.

De Audi Nuvolari staat voor snelheid in ontwikkeling, zonder concessies. Het korte, snelle traject van concept naar nagenoeg productierijpe auto toont de slagkracht van Audi’s organisatie en de focus op kwaliteit. Daarmee krijgt Audi’s merkfilosofie ‘Voorsprong door techniek’ een concreet vervolg in een productiemodel dat is ontworpen voor prestaties én dagelijkse bruikbaarheid.

Testprogramma onder extreme omstandigheden

Om het beoogde prestatieniveau te borgen, test Audi prototypes van de Nuvolari wereldwijd. Op de Nürburgring in Duitsland en het Nardò testcentrum in Italië worden motor, onderstel en aerodynamica blootgesteld aan maximale belasting. Data uit deze testcycli vormen de basis voor verfijningen in afstemming en thermomanagement, zodat prestaties, stabiliteit en consistentie onder alle omstandigheden behouden blijven.

Technologie uit de autosport

De Audi Nuvolari brengt innovaties met een directe link vanuit de autosport naar de openbare weg. De hybride aandrijflijn is ontwikkeld voor directe respons en krachtige, efficiënte acceleratie. Actieve aerodynamica stemt luchtstromen af op rijdynamiek en efficiëntie. Het onderstel werkt voorspellend om carrosseriebewegingen te beperken en stabiliteit te vergroten. De carrosseriestructuur is een Audi Space Frame met een exterieur van carbon, voor hoge stijfheid en een laag gewicht.

Meer details over de Audi Nuvolari zijn beschikbaar in het uitgebreide nieuwsbericht over het model.