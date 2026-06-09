Nieuwe Audi Q7: een statement in design, verlichting, ruimte en technologie

Audi CEO Gernot Döllner: “Al meer dan 20 jaar de perfecte premium-SUV”

Een nieuw, krachtig design dat indruk maakt

Groot panoramische schuifdak met verlicht glas en instelbare transparantie

Audi Q7 tilt verlichtingstechnologie naar een nieuw niveau

Met de nieuwe Q7 geeft Audi een vervolg aan zijn succes in de klasse van de grote SUV’s. De derde generatie van dit populaire model onderstreept de veelzijdigheid van de Q7, als metgezel voor zowel het gezin als een drukke zakelijke agenda, voor ontspannen weekenduitstapjes of lange roadtrips. De Audi Q7 verzet de bakens op het gebied van ruimte, rijdynamiek, comfort en technologie. Hetzelfde geldt voor het indrukwekkende exterieurdesign, met krachtige looks en expressieve digitale verlichtingstechnologie. Vanbinnen biedt de nieuwe Q7 maximale veelzijdigheid voor dagelijks gebruik en volop ruimte, met als eyecatcher het verlichte panoramische schuifdak met instelbare transparantie.

“Al meer dan twintig jaar staat de Audi Q7 voor de perfecte premium-SUV. Met deze nieuwe generatie zetten we deze missie voort. Het veelzijdige interieur, grote panoramische schuifdak, het gebruik van hoogwaardige en harmonieus op elkaar afgestemde materialen en een breed scala aan technologieën onderstrepen de premiumstatus van deze nieuwe Q7 en maken hem tot een veelzijdige allrounder voor zaken, gezin en vrije tijd”, verklaart Audi CEO Gernot Döllner.

Stoere looks

De nieuwe Audi Q7 behoudt het kenmerkende stoere design van zijn voorgangers. De motorkap met de vier Audi ringen is nog hoger gepositioneerd, waardoor het front van de SUV groter lijkt. Daarnaast wint de nieuwe Q7 optisch aan breedte door de hoge schouderlijn en gespierde accentuering van de wielkasten.

Voor het eerst bieden optionele elektrisch openende deuren meer comfort bij het in- en uitstappen. Omgevingssensoren beschermen daarbij tegen aanrijdingen; een obstakeldetectiesysteem stopt de deur als die niet volledig kan worden geopend. Een elektrisch soft-close-mechanisme zorgt ervoor dat de deuren automatisch zachtjes sluiten. De elektrische deuren kunnen gemakkelijk worden geopend en gesloten vanaf meerdere bedieningspunten en op afstand via de myAudi app.

Ruim opzet interieur

Binnenin worden passagiers verwelkomd in een ruim opgezette en moderne ambiance met vijf zitplaatsen en een bagageruimte van 670 liter die naar wens is uit te breiden tot liefst 2.075 liter. In de optionele sportstoelen plus benadrukt subtiele verlichting onder de hoofdsteunen de kwaliteit van de stoelen nog eens extra. Ze lichten op wanneer de auto wordt ver- of ontgrendeld en zijn van buitenaf duidelijk zichtbaar. Opbergvakken in de deuren en middenconsole dragen bij aan de dagelijkse bruikbaarheid van de Audi Q7. De middenconsole is voorzien van fraaie sierlijsten en biedt naast extra grote bekerhouders ruimte om twee smartphones draadloos op te laden volgens de Qi 2.2-standaard.

De voorportieren worden optioneel van binnenuit verlicht door een in de bekleding geïntegreerde lichtbron. Contourverlichting in het dashboard en de portieren accentueert de breedte van het interieur. Indirecte verlichting onder het Audi MMI-panoramadisplay en in de middenconsole creëert een zwevend effect. Daarnaast is er de standaard dynamische interactieverlichting (IAL): een LED-lichtstrip die over de volledige breedte van het dashboard loopt en de interactie tussen de inzittenden en de auto ondersteunt. Het geheel wordt afgerond door het standaard passagiersdisplay en de nieuw ontworpen, elektrisch verstelbare ventilatieopeningen.

Verlicht panoramisch schuifdak

Een absolute highlight in het interieur van de topuitvoering is het grote, verlichte panoramische schuifdak met instelbare transparantie. De indrukwekkende hoeveelheid licht die de cabine binnenstroomt, versterkt het gevoel van ruimte en creëert rust en welbehagen. Optioneel is er voor het eerst verlichting van het glazen dak, waarvan de kleur zich aanpast aan de gepersonaliseerde sfeerverlichting. Verder kan het dak in negen segmenten worden omgeschakeld van transparant naar ondoorzichtig. Wanneer de Q7 geparkeerd staat, wordt het dak automatisch ondoorzichtig om te voorkomen dat mensen van buitenaf naar binnen kunnen kijken. Een patroon in de glaspanelen, in combinatie met 78 LED’s, zorgt voor een aangename verlichting van het interieur. Het standaard gecoate, gelaagde glas reflecteert infraroodlicht en houdt meer dan 99,5 procent van de uv-straling tegen. Een conventionele zonwering is niet langer nodig.

Het verbeterde infotainmentsysteem in de nieuwe Audi Q7 is nog stijlvoller vormgegeven en gebruiksvriendelijker in de omgang. Het Audi MMI-panoramadisplay – met een gebogen ontwerp en OLED-technologie – bestaat uit de Audi virtual cockpit en het MMI-touchdisplay. Het passagiersdisplay met afleidingsvrije, dynamische privacy-modus is standaard inbegrepen. Een optioneel head-up display projecteert belangrijke informatie als snelheid, snelheidslimieten en navigatiepijlen rechtstreeks in het blikveld van de bestuurder.

Licht als focus voor design en veiligheid

Verlichting speelt een bijzondere rol in het design en de veiligheidssystemen van de Audi Q7. De optionele digitale Matrix LED-koplampen met micro-LED-modules zijn gebaseerd op technologie die direct lichtpatronen met hoge resolutie kan projecteren, wat tal van mogelijkheden biedt voor adaptieve lichtverdeling en verlichtingsassistentie. Achter beschikt de derde-generatie digitale OLED-verlichting over communicatieverlichting en een actieve digitale lichtsignatuur. De Audi Q7 biedt tot acht digitale lichtsignaturen voor de achterlichten en koplampen. De digitale OLED-panelen, met meer segmenten dan in eerdere generaties, maken fascinerende ontwerpen met driedimensionale effecten in de achterlichtsignaturen mogelijk. Het projectielicht in de deuren is een nieuwe functie. Wanneer de bestuurders- en passagiersdeuren worden geopend, ontvouwt zich een witte ruit, die de passagiers verwelkomt en het pad naar de auto verlicht.

Audi integreert de verlichtingsfuncties in de nieuwe Q7 nu veel nauwer met de rijhulpsystemen. In combinatie met de rijstrookbegeleiding of oriëntatieverlichting wordt bijvoorbeeld belangrijke informatie van de assistentiesystemen direct in het blikveld van de bestuurder vóór de auto weergegeven. De geavanceerde nieuwe richtingaanwijzers – een wereldprimeur – zijn de eerste in hun soort. ‘s Nachts wordt een gestileerde richtingaanwijzer op de grond geprojecteerd, synchroon met de dynamische richtingaanwijzers voor en achter. Dit waarschuwt andere weggebruikers, zoals fietsers, snel voor een rijstrookwissel of bocht.

Geavanceerde rijassistentie

Met het oog op rijassistentie biedt de Audi Q7 een breed scala aan rijhulpsystemen, waaronder de Adaptive Driving Assistant Plus, die de bestuurder ondersteunt bij het accelereren, remmen en het aanhouden van de snelheid, afstand en rijbaan. Dit maakt het rijden comfortabeler, vooral tijdens lange ritten. Met de parkeertrainingsfunctie kunnen klanten de Audi Q7 parkeermanoeuvres aanleren. De nieuwe achteruitrijhulp helpt bijvoorbeeld bij het achteruitrijden uit een doodlopende straat.

Innovatieve onderstelsystemen

Wat rijprestaties betreft heeft de Audi Q7 een reputatie hoog te houden. Deze nieuwe, derde generatie biedt qua onderstel keuze uit drie systemen. Het standaard onderstel met stalen veren zorgt voor een nog comfortabeler rijgedrag dan zijn voorganger. De adaptieve luchtvering met elektronisch geregelde demping geeft de Q7 een breed scala aan rijeigenschappen, van souplesse tot sportiviteit. De adaptieve sportluchtvering, die de carrosserie met 30 millimeter verlaagt ten opzichte van de basisversie, maakt de Q7 nog sportiever. Beide luchtveringopties compenseren automatisch de belading van de auto, zodat hij waterpas blijft.

De Audi Q7 komt tot stilstand dankzij een geïntegreerd remregelsysteem en geventileerde remschijven. De lichtgewicht composiet remschijven aan de voorkant hebben een diameter van 400 millimeter, achter zijn remschijven met een diameter van 350 millimeter gemonteerd.

De nieuwe Audi Q7 wordt net als de twee vorige generaties geproduceerd in Bratislava. Begin volgend jaar maakt hij zijn opwachting in Nederland, wanneer Audi het motorengamma voor de Q7 internationaal verder uitbreidt met een plug-in hybrideversie gebaseerd op een 3.0 V6 TFSI turbo-benzinemotor.

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