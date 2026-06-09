Theo Oeverhaus controleert seizoensstart Porsche Mobil 1 Supercup in Monaco

Relatief laat is ook het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup, de top van de internationale merkencompetities van Porsche, van start gegaan. De ouverture was gelijk een zeer prestigieus evenement, want de eerste race vond plaats in het voorprogramma van de Grand Prix van Monaco. Op het stratencircuit van Monte Carlo behaalde de Duitser Theo Oeverhaus (Martinet by Almeras) de overwinning, voor Andrea Bristot (Dinamic Motorsport) en Gustav Burton, die voor podiumsucces bij het Nederlandse Team GP Elite zorgde. Robert de Haan (BWT Lechner Racing) was de best geklasseerde Nederlander op de vierde plaats.

De Porsche Mobil 1 Supercup is een van de in totaal vier raceseries wereldwijd waarin dit seizoen gereden wordt met de nieuwe Porsche 911 Cup, gebaseerd op de 992.2, de actuele productieversie van de Porsche 911. De nieuwe Cup-versie kreeg nog eens tien pk meer vermogen en is nu goed voor 520 pk (382 kW) en werd ook op andere punten verder verbeterd. Bovendien wordt ook in de Porsche Mobil 1 Supercup vanaf dit jaar gereden met ABS.

Met vijf Nederlandse rijders is ons land dit jaar de best vertegenwoordigde natie van de in totaal 16 landen in de Porsche Mobil 1 Supercup. Het zijn allemaal rijders met ervaring in de serie. Robert de Haan keert terug bij het Oostenrijkse team BWT Lechner Racing. Flynt Schuring, dit jaar een van de twee officiële Junior-rijders van Porsche Motorsport, komt opnieuw uit voor het Franse team Schumacher CLRT. Routinier Jaap van Lagen koos ook voor een Franse renstal, Martinet by Almeras, waar hij na enkele jaren elders weer terugkeert. Wouter Boerekamps zet zijn samenwerking met Team GP Elite uit het Noord-Hollandse De Rijp voort, terwijl Dirk Schouten overstapte naar het Duitse team Looping by CarTech.

Bijzondere race voor Jaap van Lagen

Voor Jaap van Lagen kreeg het evenement in Monaco een bijzonder karakter, want de coureur uit Ede reed in het prinsdom zijn 100erace in de Porsche Mobil 1 Supercup. Hij was al recordhouder met verreweg het grootste aantal races, maar de 100e wedstrijd betekende een nieuwe mijlpaal. “Racen met Porsches is voor mij een droom die uitgekomen is, het zijn voor mij de allerbeste raceauto’s. En ik heb voorafgaand aan dit seizoen gelijk een tweejarig contract getekend met Martinet by Almeras, dus ik kan nog wel even door”, lacht de 49-jarige rijder.

In Monaco zijn veel dingen anders dan bij andere Formule 1-Grands Prix, en zo ook het tijdschema. Zo moesten ook de coureurs uit de Porsche Mobil 1 Supercup al op donderdag aan de slag voor de vrije training, die bij andere evenementen doorgaans op vrijdag verreden wordt. Met Robert de Haan en Flynt Schuring eindigden twee Nederlanders bovenaan. Ook Jaap van Lagen als vijfde, Wouter Boerekamps als zevende en Dirk Schouten als tiende werden in de top tien geklasseerd.

Oeverhaus vanaf pole naar zege, De Haan bewijst dat je in Monaco toch kunt inhalen

In de kwalificatie op vrijdag was de jonge Duitser Theo Oeverhaus (Martinet by Almeras) met een tijd van 1:31,865 minuten de snelste, op 0,101 seconde van de Italiaan Andrea Bristot als snelste rookie. Robert de Haan veroverde als vierde een plek op de tweede startrij, direct daarachter volgde Flynt Schuring met de vijfde tijd. Nog een rij verder stond Dirk Schouten als zevende, Jaap van Lagen sloot als negende af en Wouter Boerekamps werd als 13e geklasseerd.

Een speciaal moment ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Porsche in de autosport volgde op zondagochtend, toen een Porsche 911 GT1, die 30 jaar geleden deelnam aan de 24 Uur van Le Mans, het Porsche Supercup-veld vanuit de paddock naar het circuit leidde. Bij de start van de race nam Oeverhaus direct de leiding, gevolgd door Bristot en Gus Burton. Daarachter pakte Schuring met een sterke start de vierde positie, voor Robert de Haan. Ook Van Lagen wist met een goede start twee plaatsen te winnen en kwam als zevende door. Oeverhaus controleerde in de beginfase de wedstrijd, maar zijn leidende positie kwam even in gevaar toen hij zich in de derde ronde verremde. Daarna stelde hij snel weer orde op zaken. Een ronde later passeerde De Haan met een mooie manoeuvre zijn landgenoot Schuring in de strijd om de vierde plaats. Daarmee weerlegde hij de veel gehoorde stelling dat inhalen in Monaco onmogelijk is. In de slotfase kwam Bristot dichter en dichter bij Oeverhaus, maar de Duitser hield het hoofd koel en stelde de overwinning veilig. Het was zijn tweede zege in de Supercup, nadat hij vorig jaar ook al de seizoensstart, toen in Imola, had gewonnen. Bristot sloot zijn eerste Supercup-race als tweede af en was daarmee verreweg de beste rookie. Burton werd derde, voor de beide Nederlanders Robert de Haan en Flynt Schuring. Top-tien-resultaten waren er ook voor Jaap van Lagen als zevende en Dirk Schouten als achtste. Wouter Boerekamps, die in de beginfase wat terrein had verloren, passeerde de finishlijn als 15e.

Komend weekend al wordt het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup voortgezet, dan op het Circuit de Barcelona-Catalunya in het Spaanse Montmeló. Daar start naast de reguliere deelnemers oud-wereldkampioen Formule 1 Jacques Villeneuve als gastrijder.

Bron:Porsche