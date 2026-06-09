Bastiaan Woudt transformeert Porsche tot minimalistisch kunstwerk

In de studio met Bastiaan Woudt draait alles om licht, verstilling en karakter. Dit keer stond daar geen model, artiest of acteur voor de lens, maar de nieuwe Porsche Cayenne Electric.

De Nederlandse fotograaf, internationaal bekend om zijn verstilde portretten en minimalistische beeldtaal, verruilde zijn gebruikelijke onderwerp tijdelijk voor een auto. Niet om de Porsche Cayenne Electric technisch vast te leggen, maar om het gevoel ervan te vangen. Het resultaat is een nieuwe serie waarin de Porsche soms scherp verschijnt en zich een moment later bijna oplost in beweging en onscherpte. Met de samenwerking brengt Bastiaan Woudt voor het eerst werk uit waarin een auto centraal staat.

Snelheid, spanning en verstilling

Bastiaan Woudt beweegt zich al jaren op het snijvlak van mode, kunst en fotografie. Zijn werk verscheen eerder in internationale titels als Vogue en Harper’s Bazaar en werd opgenomen in collecties van onder meer het Rijksmuseum en het Getty Museum. In zijn fotografie zoekt Woudt bewust naar imperfectie, spanning en beweging. Elementen die ook zichtbaar terugkomen in de serie voor Porsche.

Bastiaan Woudt over de serie en samenwerking: “Ik ben gewend om mensen te fotograferen, maar uiteindelijk gaat mijn werk niet over mensen of auto’s. Het gaat over hoe ik naar een onderwerp kijk. Daarom sprak deze samenwerking me aan. In de studio kon ik de Porsche benaderen als een sculptuur: grafisch, verstild en tegelijkertijd voortdurend in beweging. Ik wilde niet vastleggen hoe de auto eruit ziet, maar hoe hij voelt.”

In plaats van een circuit of bergweg koos Woudt bewust voor de rust van zijn studio. Juist daar ontstond ruimte om de Cayenne Electric anders te benaderen: niet als klassiek automotive object, maar als een sculptuur. Grafisch. Verstild. En tegelijk voortdurend in beweging.

Constant in beweging

De beelden zijn geschoten in Bastiaan Woudts kenmerkende stijl: minimalistisch, cinematografisch, zwart-wit en met subtiele motion blur. Soms verdwijnt de Porsche Cayenne Electric bijna volledig uit beeld, om een fractie later weer herkenbaar op te duiken. Niet als stilstaand object, maar als iets dat continu in beweging lijkt.

De samenwerking met Bastiaan Woudt en Porsche verandert het motorsport DNA in een serie kunstwerken rond de Porsche Cayenne Electric. Een nieuwe elektrische Porsche die ruimte, comfort en technologie combineert met het kenmerkende sportieve DNA.

De samenwerking past binnen een bredere creatieve traditie van Porsche, waarin vaker wordt samengewerkt met kunstenaars, fotografen en ontwerpers op het snijvlak van design, performance en cultuur.

Meer informatie over de nieuwe Porsche Cayenne Electric is te vinden op cayenne.porsche.nl.

Bron: Porsche