Een halve eeuw na Le Mans 1976: Porsche Nederland eert racelegende Gijs van Lennep met intieme mini-documentaire

Op 13 juni 1976 schreven Porsche en Gijs van Lennep geschiedenis in de 24 uur van Le Mans: de laatste race van Gijs, de eerste overwinning voor een turbomotor. Vijftig jaar na dato haalt hij in een intieme mini-documentaire herinneringen op aan die gedenkwaardige race. “Het is alsof het gisteren is gebeurd.”

Circuit Zandvoort, juni 2026. Gijs van Lennep arriveert met de nieuwe Porsche 911 Turbo S in de paddock. “Een fantastische auto. Aan alles merk je hoe Porsche de turbotechniek alsmaar weer verder verfijnt. Je voelt ook een halve eeuw race-ervaring.”

Porsche belde met de vraag: ‘Gijs, wil je nog één keer Le Mans voor ons rijden?’

Als fabrieksrijder van Porsche, beleefde Gijs het prille begin van de turbotechniek. “Vijftig jaar geleden al was Porsche een turbopionier. In 1974 reed ik met de eerste 911 Turbo in Le Mans. Die motor deed het perfect. Daarom hebben ze ‘m in 1976 ook gebruikt voor de Porsche 936, waarmee ik dat jaar mijn laatste race reed.” Te midden van zijn in Le Mans gewonnen bekers, zijn oude helm en foto’s van toen, komen bij Gijs de herinneringen terug aan Le Mans 1976. Zijn laatste race. “Eigenlijk was ik eind 1975 al gestopt. Ik was relatief jong, 34, en wilde nog andere dingen in het leven. In januari 1976 belde Porsche ineens: ‘’Gijs, wil je nog één keer Le Mans voor ons rijden?”

Afzien, risico en champagne: terugblik op overwinning met Porsche

In 1971 heeft Gijs al eens de 24 uur van Le Mans gewonnen met een Porsche 917 K. In 1976 bestuurt hij samen met de Belg Jacky Ickx de nieuwe Porsche 936. Die is uitgerust met een speciale variant van de zescilinder turbomotor uit de Porsche 911 Turbo. Het is, zo blijkt, een winnende combinatie. Van Lennep en Ickx domineren de race, maar ze rijden niet zonder slag of stoot naar de overwinning, zo vertelt Gijs in de documentaire. Hij roemt de Porsche 936 – “We hadden gewoon de snelste auto” – en de snelle reparaties van de Porsche monteurs. Hij herinnert zich echter ook de gevaren van Le Mans. “Het moeilijkste in Le Mans is niet de nacht, maar de zondagochtend. Dan wil je lichaam eigenlijk slapen, maar moet je gewoon nog vol doorrijden.” Gijs staat ook stil bij de enorme risico’s destijds. “Het was keihard, ja. Maar het enige wat je dacht was: voet naar beneden! Want de baas wil dat je racet.” Op zondagmiddag 13 juni 1976 mag Gijs de Porsche 936 naar de finish rijden. Het is zijn laatste overwinning. En de eerste voor een turbomotor in Le Mans. “Het is alsof het allemaal gisteren gebeurd is,” glimlacht Gijs. “En ik zou het zo weer doen. Meteen.”

Bekijk hier de volledige documentaire:

Bron: Porsche