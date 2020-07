Larry ten Voorde beste Nederlander bij seizoensstart Porsche Mobil 1 Supercup

p in het Oostenrijkse Spielberg ook het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup van start. Dit jaar komen er maar liefst zes Nederlanders in actie tijdens de in totaal acht races van de snelste merkencup van Europa. Van hen behaalde Larry ten Voorde van Team GP Elite de beste klassering in de eerste race van het seizoen: als vierde greep hij slechts nipt naast het podium.

In totaal kent de Porsche Mobil 1 Supercup dit jaar 25 deelnemers, waarvan ongeveer de helft als nieuwkomer geldt. Met Team GP Elite, dat naast kopman Larry ten Voorde ook Jesse van Kuijk, Lucas Groeneveld, Daan van Kuijk en Max van Splunteren aan de start brengt, is er voor het eerst sinds jaren weer een Nederlands team dat het volledige seizoen in de Supercup rijdt. Naast de vijf genoemde rijders komt ook routinier Jaap van Lagen dit jaar weer in de klasse uit, de rijder uit Ede komt in actie voor de Zwitserse renstal Fach Auto Tech. Met in totaal zes rijders is Nederland de natie met de grootste vertegenwoordiging in het deelnemersveld van de Porsche Mobil 1 Supercup. Nooit eerder kwamen er zoveel Nederlanders een heel seizoen in de prominente merkencup uit.

16 rijders binnen een seconde

In de kwalificatie was het als vanouds spannend met de tijden van de 16 snelste rijders binnen een seconde van elkaar. Porsche-juniorrijder Jaxon Evans uit Nieuw Zeeland veroverde de pole-position. De best geklasseerde Nederlander in de startopstelling was Larry ten Voorde op de zevende startplaats. Ook zijn Team GP Elite-teamgenoot Max van Splunteren kwalificeerde zich als negende in de top tien. De startplaatsen van de overige Nederlanders: Jaap van Lagen 12e, Daan van Kuijk 14e, Jesse van Kuijk 16e en Lucas Groeneveld 17e.

Dubbel succes voor BWT Lechner Racing

In de wedstrijd profiteerde Jaxon Evans gelijk bij de start van zijn optimale uitgangspositie. Hij nam direct de leiding en stond die gedurende de 17 ronden lange wedstrijd ook niet meer af, zodat hij zijn eerste overwinning in de Porsche Mobil 1 Supercup kon laten aantekenen. En daarmee was het nog niet gedaan met het succes voor het Oostenrijkse team BWT Lechner Racing, want Evans’ Luxemburgse teamgenoot Dylan Pereira passeerde al in de openingsronde de Duitser Leon Köhler en veroverde zo de tweede plaats, die hij ook tot aan de finish vasthield. Köhler eindigde als derde en was daarmee de beste ‘rookie’ in het klassement.

Ten Voorde na spannende strijd vierde

Larry ten Voorde vocht gedurende de race een aantal mooie gevechten uit. Het spannendste moment kwam in de tiende ronde, toen hij met een gewaagde manoeuvre in één keer zowel Florian Latorre als Jean-Baptiste Simmenauer wist te verschalken en zo opklom van de zevende naar de vijfde plaats. Op die positie kwam hij ook over de eindstreep, maar omdat de rijder die oorspronkelijk vierde werd, een tijdstraf kreeg opgelegd vanwege het overschrijden van de afgrenzing van de baan, werd Ten Voorde uiteindelijk als vierde geklasseerd.

De beide broers Daan en Jesse van Kuijk en Lucas Groeneveld eindigden in deze volgorde op de plaatsen 13 tot en met 15. Max van Splunteren reed aanvankelijk ook keurig in de top tien, maar ging in het strijdgewoel eenmaal in de rondte en viel daardoor terug. Vervolgens wist hij nog de nodige plaatsen te winnen en kwam als 17e over de eindstreep. Jaap van Lagen leek eveneens op weg naar een klassering bij de eerste tien, maar liep in de vierde ronde een lekke linker achterband op en moest daardoor voortijdig de strijd staken.

Volgende week zondag, 12 juli, wordt de volgende race van de Porsche Mobil 1 Supercup verreden, opnieuw op de Red Bull Ring. De race van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, die gisteren op de digitale versie van de Nürburgring-Nordschleife verreden had moeten worden, kon vanwege een technisch probleem van het platform iRacing geen doorgang vinden. Deze wedstrijd zal op een nog te bepalen tijdstip alsnog worden verreden.