Na Le Mans nu de ‘Groene Hel’ voor Porsche24 driven by Redline

Aanstaande zaterdag wordt op de virtuele Nürburgring-Nordschleife de vijfde ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup verreden. De digitale raceserie geldt als het officieuze wereldkampioenschap op het platform iRacing. Na zijn recente overwinning op het virtuele circuit van Le Mans is Max Benecke, de Duitse rijder van het Nederlandse Porsche24 driven by Redline, natuurlijk op en top gemotiveerd voor zijn thuiswedstrijd. Net als in de echte racerij is het beheersen van de Nordschleife ook digitaal een zware opgave.

Virtueel wordt er in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup op de ruim 25 kilometer lange combinatie van de Nordschleife en de 24-uurs-variant van het Grand Prix-circuit gereden. Daarmee is dit parcours verreweg het langste circuit op de kalender van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. “Het rijden op de Nordschleife is altijd een highlight”, zegt Max Benecke van het Porsche24 Team Redline. “Niet alleen is de baan de langste van het seizoen, je hebt er ook geen ruimte voor fouten. In de kwalificatie heb je maar één ronde, dus zelfs het kleinste foutje zorgt ervoor dat je achteraan staat. Het is heel belangrijk om constant te zijn op elk gedeelte van de baan. Zo gauw het licht op groen gaat, moet je proberen de hele ronde lang achter de rijder voor je te blijven om dan op de Döttinger Höhe te kunnen passeren. Het wordt zowel fysiek als mentaal heel zwaar.”

De voorbereiding op de komende races op de Nürburgring-Nordschleife was anders dan voor andere races, zo vertelt Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline. “De Nordschleife is natuurlijk geen circuit waar je zomaar 200 trainingsrondjes kunt rijden. Dat betekent dat de jongens voornamelijk moeten profiteren van hun ervaring op dit circuit. Een gelukje is dat veel van onze rijders al een 24-uurs-simrace met de Porsche Cup-auto op de Nordschleife gereden hebben, dus we hebben van die race al veel data en informatie die we kunnen gebruiken.”

Atze Kerkhof: “Het perfecte rondje is onmogelijk”

Het vinden van de juiste balans op zo’n lang en gevarieerd circuit is al net zo lastig. Kerkhof: “Het draait uiteindelijk om vertrouwen. Het perfecte rondje is onmogelijk en je komt hier niet eens in de buurt van je ideale sectortijden. Als we een afstelling hebben die snel en betrouwbaar is, dan kunnen onze rijders het maximale uit zichzelf halen. De juiste balans houdt in dat je in de langzame bochten de goede rotatie hebt en de auto in de snelle bochten stabiel is. Dat vergt dus het nodige puzzelwerk.”

Na afloop van de vorige races van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup heeft de organisatie van iRacing het verloop van de wedstrijden onderzocht, omdat de sprintrace als gevolg van een technische fout een ronde langer duurde dan gepland. Als gevolg daarvan is besloten de wedstrijden niet te laten meetellen voor de kampioenschapsstand. De races in Le Mans worden op 26 september herhaald. Daarmee blijft de tussenstand zoals na de races op Donington.

Ook op de Nürburgring is er weer een sprintrace van 15 minuten en een hoofdwedstrijd van 30 minuten. De startplaatsen voor de sprintrace worden bepaald in een twaalf minuten durende kwalificatie, waarbij de acht snelste rijders in omgekeerde volgorde starten. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startposities voor de hoofdrace. De wedstrijden zijn te volgen via de officiële kanalen van Porsche op YouTube en Twitch.

Tijdschema Porsche TAG Heuer Esports Supercup zaterdag 4 juli (alle tijden Nederlandse tijd):

16.03-16.15 uur: kwalificatie

16.17-16.32 uur: sprintrace

16.34-16.44 uur: warm-up

16.45-17.15 uur: hoofdrace

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020:

4 juli 2020: Nürburgring-Nordschleife Duitsland

18 juli 2020: Silverstone Circuit Groot-Brittannië

1 augustus 2020: Michelin Raceway Road Atlanta Verenigde Staten

15 augustus 2020: Brands Hatch Circuit Groot-Brittannië

29 augustus 2020: Circuit de Spa-Francorchamps België

26 september 2020: Circuit de la Sarthe, Le Mans Frankrijk

10 oktober 2020: Autodromo Nazionale Monza Italië

Berucht circuit

De historie van de Nürburgring gaat al bijna een eeuw terug: om voor werkgelegenheid te zorgen in de Eifel, de regio tussen Keulen en Koblenz, werd een asfaltparcours van ruim 20 kilometer aangelegd dat de naam kreeg van een middeleeuws kasteel en het gelijknamige dorpje, Nürburg. In 1927 werd de Nürburgring officieel geopend en sindsdien was het circuit de locatie voor tal van beroemde races: Formule 1, sportwagens, toerwagens en GT’s raceten er regelmatig en ook nu nog vinden er regelmatig lange-afstandsraces plaats, vaak met grote successen voor Porsche. Het circuit met vele hoogteverschillen en 73 bochten (33 naar links, 40 naar rechts) is echter ook berucht vanwege zijn moeilijkheidsgraad terwijl het vaak wisselende weer in de Eifel het nog lastiger maakt. Drievoudig wereldkampioen Formule 1 Jackie Stewart noemde de Nürburgring niet voor niets de ‘Groene Hel’!