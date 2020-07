Sprong in de tijd: McQueens Le Mans

Vijftig jaar geleden begon Steve McQueen met de opnamen van de legendarische speelfilm Le Mans – waarin de Porsche 911 een hoofdrol kreeg. Een rol die de nieuwe 911 Targa 4S Heritage Design Edition op het lijf geschreven zou zijn.

Scène 1

Vijftig jaar geleden begon Steve McQueen met de opnamen van de legendarische speelfilm Le Mans – waarin de Porsche 911 een hoofdrol kreeg. Een rol die de nieuwe 911 Targa 4S Heritage Design Edition op het lijf geschreven zou zijn.

Scène 2

Geen woorden: als vertolker van de personage Michael Delaney, vertrouwt McQueen op de kracht van beeld. Het eerste halfuur van de film, waarin Delaney met zijn Porsche 911 S in Le Mans arriveert, is zonder dialoog. De auto is de ster van deze legendarische intro. Tijdens de fotoshoot in McQueen-stijl staat echter de nieuwe Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition in de schijnwerpers.

Met een vermogen van 331 kW/450 pk (gemiddeld verbruik 10,3 – 9,9 l/100 km; CO 2 -uitstoot: 235 – 227 g/km) heeft deze nieuwe ‘limited edition’ van de 911 Targa twee-en-een-half keer zoveel vermogen als de 911 S uit 1970. Het decor is gebaseerd op de beroemde garage in Teloché, tot in de jaren 80 het basiskamp van Porsche tijdens de 24-uursrace op Le Mans.

Scène 3

Originele rekwisieten: één van Delaneys rivalen in de film is de Duitser Johann Ritter. Zijn vijftig jaar oude helm staat op de kersenrode lak van de 911 Targa 4S. Een blauwe 911 Coupé van de eerste generatie geeft de achtergrond extra kleur. De huidige editie toont zijn doorlopende achterlichten en de zilverkleurige mondstukken van de sportuitlaat. Koelroosters in hoogglans zwart en decoratieve witte elementen zijn kenmerkend voor de Heritage Design Edition, waarvan de oplage is gelimiteerd tot 992 exemplaren.

Scène 4

Authentieke fictie: veel scènes uit Le Mans zijn tijdens de 24-uursrace opgenomen en werden naadloos verweven met de verhaallijn. Met de tot camera-auto omgebouwde racewagen die McQueens filmbedrijf Solar Productions aan de start bracht – een Porsche 908/02 Spyder – werd de actie tijdens de race op kilometers film vastgelegd.

Op de 911 Targa 4S Heritage Design Edition verwijzen tal van details naar het rijke verleden van Porsche – zoals de goudkleurige belettering op de Targa-beugel en de achterzijde. Het unieke interieur is bekleed met clubleer en corduroy in atacambeige. Het instrumentarium en de Sport Chrono stopwatch zijn andere nostalgische elementen in het interieur.

Scène 5

Finale: de race is afgevlagd. Nog een laatste blik naar de gastrolspeler in de studio, de blauwe 911 Coupé van de eerste generatie. De garagedeur gaat open, en geeft de nieuwe 911 Targa 4S Heritage Design Edition de vrijheid om zijn eigen geschiedenis te schrijven.

Le Mans: geen woorden

Met Le Mans gaf Steve McQueen zijn unieke invulling aan een verhaal over coureurs: de actie, de gebaren en blikken onderling zeggen meer dan woorden. In de slotscène, als rivalen Erich Stahler (Siegfried Rauch) en Michael Delaney (Steve McQueen) in het midden van de juichende menigte over de finish rijden – zonder te winnen, maar met diep onderling respect – zegt een gebaar met twee vingers genoeg. De beste films kunnen heel eenvoudig zijn.

Le Mans ging in 1971 in première, maar een blockbuster werd het niet werd geen blockbuster. Destijds was de film te experimenteel. Le Mans zou echter uitgroeien tot een cultklassieker, en voor de vele racefilms die volgden als voorbeeld dienen.