Druk programma voor Audi en Robin Frijns: zes Formule E-races binnen negen dagen

Zes races binnen negen dagen op drie verschillende baanvarianten: dat is het programma waarmee het seizoen 2019-2020 in het ABB FIA Formule E-kampioenschap wordt afgesloten op het complex van het voormalige vliegveld Tempelhof in Berlijn. Een druk programma derhalve voor het Audi Sport Abt Schaeffler-team en voor de Nederlandse Audi-fabrieksrijder Robin Frijns, die voor team Envision Virgin Racing in actie komt.

Na een onderbreking van vijf maanden vanwege de coronapandemie wordt het lopende seizoen in de Formule E nu afgesloten met een serie van zes wedstrijden op dezelfde locatie. Uiteraard zonder toeschouwers, maar het is al een positief gegeven dat er in ieder geval kan worden gereden. “Dit ‘sixpack’ in Berlijn doet me een beetje denken aan de herstart na een neutralisatie in de laatste race van het seizoen, met nog maar een paar ronden te rijden”, lacht Allan McNish, hoofd van het Audi Sport Abt Schaeffler-team.

Voor het team is er sprake van een belangrijke verandering: tweevoudig DTM-kampioen René Rast neemt voor de afsluiting van het seizoen de plaats als rijder naast Lucas di Grassi in. Slechts eenmaal eerder racete Rast in de Formule E. Hij heeft zich zorgvuldig voorbereid: “Ik heb urenlang data bestudeerd, video’s gekeken en heel veel tijd met de ingenieurs doorgebracht”, zegt de Duitser. “Het is lastig om een verwachting uit te spreken, maar natuurlijk wil ik een goed resultaat laten zien.”

Robin Frijns: “Ruim twee weken lang vrijwel elke dag aan het rijden”

Ook de Nederlandse Audi-fabriekscoureur Robin Frijns kijkt ernaar uit om na een maandenlange pauze weer in zijn Formule E-auto van het Envision Virgin Racing-team plaats te nemen. “Het is een druk programma, want de races in Berlijn vinden tussen de DTM-weekeinden van Spa-Francorchamps en de Lausitzring plaats, dus ik ben ruim twee weken achter elkaar vrijwel elke dag aan het rijden, maar dat is alleen maar mooi”, aldus Frijns.

In de zes Formule E-races zijn er in totaal nog 180 punten voor het kampioenschap te verdienen, inclusief de extra punten voor de snelste tijd in de kwalificatie, de pole-position en de snelste raceronde. Op het moment bedraagt het verschil tussen de leider en de nummer tien in de tussenstand van het kampioenschap slechts 38 punten, waarmee duidelijk is dat de titelstrijd nog volledig open is. “Ik ben er vrij zeker van dat de uiteindelijke volgorde heel anders wordt dan nu”, zegt Allan McNish.

Verschillende baanvarianten zorgen voor afwisseling

Passend bij het innovatieve karakter van de Formule E worden de zes wedstrijden in Berlijn verreden op drie verschillende baanvarianten. Vandaag en morgen wordt begonnen met het parcours dat ook in de afgelopen jaren in Berlijn al werd gebruikt, maar dan in omgekeerde richting, zodat er sprake is van een volledig ander verloop van de baan. Op 8 en 9 augustus wordt dan de al bekende lay-out gebruikt, waarop Audi al vele successen behaalde. Op 12 en 13 augustus wordt het seizoen dan afgesloten met twee wedstrijden op een geheel nieuw ontworpen tracé.