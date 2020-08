Jeff Zwart bereidt zich voor op roemruchte heuvelklim Pikes Peak

Het aftellen naar de start van de 98e editie van de Pikes Peak International Hill Climb is begonnen. Het team van Jeff Zwart is druk bezig zich voor te bereiden op de roemruchte heuvelklim nabij Colorado Springs die zondag 30 augustus van start gaat. De Amerikaan Zwart gaat letterlijk en figuurlijk voor de top in een Porsche 935.

Het testprogramma is verplaatst van het circuit naar het parcours in de Rocky Mountains. De Pikes Peak International Hill Climb start op 2.862 meter boven zeeniveau. De weg naar de top is volledig geasfalteerd, wringt zich in 156 bochten en overbrugt precies 1.440 verticale meters. Bij een aantal verkorte runs op de gesloten baan heeft het team al waardevolle feedback vergaard. “Het interessante van de voorbereiding op Pikes Peak is dat we tijdens de training het parcours in drie losse delen opknippen. De enige keer dat we alle drie de secties samenvoegen is op de racedag.”

De deelnemende rijders hebben tijdens de heuvelklim met talrijke zaken rekening te houden. Zo beïnvloedt het hoogteverschil de rijders fysiek, bijvoorbeeld door de ijlere lucht. Ook kan de temperatuur tussen de start en het eindpunt enorm variëren; de prestaties van de banden of de motor verschillen tussen start en finish significant. Zwart: “We zijn er al als de zon opkomt. Maar wanneer de race tussen 10.00 en 11.00 uur van start gaat, is de temperatuur totaal anders. Bij de start is de temperatuur zo’n 24 tot 27 graden Celsius, maar op de top van de berg kan het 7 tot 10 graden Celsius zijn. In de bijna anderhalve kilometer dat we de berg op rijden, verandert er dus veel. Ik beschrijf Pikes Peak vaak als een levend organisme.”

Filmmaker en Porsche-verzamelaar Jeff Zwart kwam al zeventien keer aan de start van de beroemde heuvelklim, waarvan twaalf keer met een Porsche. Hij won de ‘Race to the Clouds’ acht maal. “Ik ben een old school-rijder – geen ABS, geen tractiecontrole, geen moderne technologieën waar raceauto’s tegenwoordig van afhankelijk zijn. Voor mij is het de grootste uitdaging om die ervaring in mijn voordeel te gebruiken, in plaats van alleen te vertrouwen op iets meer tractie of remkracht.”

Het is vijf jaar geleden dat Zwart voor het laatst de Pikes Peak reed. Hij beklimt 30 augustus de berg opnieuw, ditmaal met de 700 pk sterke Porsche 935. De Amerikaan staat ingeschreven voor de nieuwe Time Attack klasse, waarin op productiemodellen gebaseerde racewagens strijden om de beste tijd. Het opknippen van het parcours in drie losse delen met de 935 werpt zijn vruchten af, meldt Zwart. “De 935 is de meest comfortabele raceauto waarin ik ooit heb gereden. Hij reageert neutraal en heeft een fantastische balans. De combinatie van de turbo, de carrosserie en het Motorsport-chassis is prachtig. Voor mij is het nu gewoon een kwestie van de grenzen verkennen.”

Zwart en zijn team testen tot aan de racedag verder. “Het wordt een heel interessante week; ik ken deze Porsche nog niet genoeg om te kunnen ​​voorspellen hoe we het straks gaan doen. Ik heb veel geluk dat Bob Ingram me met zijn 935 – een van de slechts 77 – op een van de lastigste tracks ter wereld laat rijden. Ik heb er echt nog nooit zo naar uitgekeken om de Pikes Peak te rijden.”